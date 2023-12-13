За словами Зеленського, він радий повернутися в Білий дім. Це його третя поїздка до США з початку повномасштабної війни.
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Допомога Україні від США
Президент України висловив свою вдячність Сполученим Штатам за підтримку України. Зокрема це стосується оголошеного пакету військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.
У Чорному морі ми здолали російський флот. Наш морський експорт відновився та зміцнює як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку,
– розповів Президент України.
За його словами, Київ і Вашингтон рухаються у правильному напрямку. Під час зустрічі із Джозефом Байденом вони обговорювали шляхи просування вперед.
У нас є чіткі й досяжні пріоритети на 2024 рік, серед яких позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво озброєнь, використання заморожених російських активів для підтримки України,
– сказав Зеленський.
Він також наголосив, що свобода має бути добре озброєна й добре захищена.
Візит Зеленського до США: що відомо
- 11 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом до США. У перший день свого перебування у Вашингтоні він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. Під час зустрічі було обговорено загальні виклики для глобальної безпеки. Зеленський також подякував за виконання домовленостей, зокрема тих, які стосуються посилення протиповітряної оборони.
- Президент України 12 грудня 2023 року прибув до Конгресу США. Український лідер мав кілька запланованих зустрічей. Зокрема, він зустрівся із сенаторами Сполучених Штатів Америки. Зеленського зустріли лідери демократичної та республіканської фракцій у Сенаті Чак Шумер та Мітч Макконнелл. Сенатори наголосили на реформах, які провели всередині України. Тілліс також сказав, що Зеленського тепло прийняли.
- Водночас Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з Джозефом Байденом. Американський лідер повідомив йому про додаткову допомогу для України. Таким чином, США надасть новий пакет військової підтримки на суму у 200 мільйонів доларів. Втім, Байден не став пояснювати, що саме туди увійде.