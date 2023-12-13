По словам Зеленского, он рад вернуться в Белый дом. Это его третья поездка в США с начала полномасштабной войны.
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Помощь Украине от США
Президент выразил свою благодарность Соединенным Штатам за поддержку Украины. В частности, это касается объявленного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов.
В Черном море мы одолели русский флот. Наш морской экспорт возобновился и укрепляет как нашу экономику, которая сейчас растет на 5%, так и глобальную продовольственную безопасность.
– рассказал Президент Украины.
По его словам, Киев и Вашингтон двигаются в правильном направлении. В ходе встречи с Джозефом Байденом они обсуждали пути продвижения вперед.
У нас есть четкие и достижимые приоритеты на 2024 год, среди которых лишение России преимущества в воздухе и срыв ее наступательных операций, совместное производство вооружений, использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
– сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что свобода должна быть хорошо вооружена и защищена.
Визит Зеленского в США: что известно
- 11 декабря Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. В первый день своего пребывания в Вашингтоне он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. В ходе встречи были обсуждены всеобщие вызовы для глобальной безопасности. Зеленский также поблагодарил за выполнение договоренностей, в том числе касающиеся усиления противовоздушной обороны.
- Президент Украины 12 декабря 2023 года прибыл в Конгресс США. В украинского лидера было несколько запланированных встреч. В частности он встретился с сенаторами Соединенных Штатов Америки. Зеленского встретили лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. Сенаторы отметили реформы, которые провели внутри Украины. Тиллис также сказал, что Зеленского тепло приняли.
- В то же время Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с Джозефом Байденом. Американский лидер сообщил ему о дополнительной помощи для Украины. Таким образом, США предоставит новый пакет военной поддержки на сумму в 200 миллионов долларов. Впрочем, Байден не стал объяснять, что именно туда войдёт.