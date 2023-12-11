Во время встречи с Владимиром Зеленским присутствовала украинская делегация. В ее составе – Андрей Ермак, а также Оксана Маркарова.

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Что обсудили во время встречи

Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что обсуждали вызовы по глобальной безопасности. Также речь шла о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере защиты.

Глава государства поблагодарил за выполнение договоренностей. В частности, тех, которые касаются усиления противовоздушной обороны. Также поблагодарил Остину и Брауна за их личное лидерство.

Обратим внимание, что 10 декабря Владимир Зеленский прибыл с визитом в Аргентину. Он присутствовал на инаугурации Хавьера Милея и ответил журналистам на вопросы, связанные с поставкой оружия.

Сражение не проиграно, – Зеленский

В преддверии встреч в США Зеленский заявил, что убежден, что украинцам удастся побороть паузу в помощи США. Глава государства добавил, что эта битва еще не проиграна.

Общаясь с представителями латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе 11 декабря, Владимир Зеленский отметил, что нужно идти дальше. Он добавил, что 12 декабря выступит перед сенаторами и встретится со спикером Палаты представителей.

Мы (украинцы – 24 Канал) не те люди, которые перед трудом опускают руки. Кто-то начинает паниковать и не верить в победу. Поэтому надо взять себя в руки и идти дальше,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что у него в США по этому поводу запланирован ряд встреч на ближайшие дни. Кроме того, он должен провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

"И мы будем работать над тем, чтобы преодолеть эту паузу в помощи от США Украины. Мы это поборем и не только это. Все поборем", – заявил украинский лидер.

Отметим, что у Байдена высказывают предположение, что США выделят новый пакет военной помощи для Украины до конца месяца.