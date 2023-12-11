Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, этот визит свидетельствует об углублении сотрудничества Украины и США.

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Значение визита Зеленского в США

Валерий Клочок убежден, что в США примут решение о выделении средств в помощь Украине. Присутствие Владимира Зеленского придаст актуальность этому вопросу и означает, что Белый дом работает над поддержкой нашего государства.

Когда есть заявление, что Белый дом будет вынужден пойти на компромиссы с республиканцами по увеличению финансирования и прочего, присутствие Зеленского будет полезно и для тех, и для других (демократов и республиканцев – 24 Канал). В частности, и для нас,

– считает он.

Для Украины важно налаживание сотрудничества в военной сфере с США. Некоторые сдвиги уже есть, военно-промышленный комплекс Украины развивается.

То, что Владимира Зеленского пригласили и республиканцы, и демократы выступить на заседании сенаторов США, свидетельствует, что обе партии заинтересованы продолжать поддержку Украины.

Зеленский в США: что известно