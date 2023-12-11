Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, этот визит свидетельствует об углублении сотрудничества Украины и США.
Смотрите также Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году
Значение визита Зеленского в США
Валерий Клочок убежден, что в США примут решение о выделении средств в помощь Украине. Присутствие Владимира Зеленского придаст актуальность этому вопросу и означает, что Белый дом работает над поддержкой нашего государства.
Когда есть заявление, что Белый дом будет вынужден пойти на компромиссы с республиканцами по увеличению финансирования и прочего, присутствие Зеленского будет полезно и для тех, и для других (демократов и республиканцев – 24 Канал). В частности, и для нас,
– считает он.
Для Украины важно налаживание сотрудничества в военной сфере с США. Некоторые сдвиги уже есть, военно-промышленный комплекс Украины развивается.
То, что Владимира Зеленского пригласили и республиканцы, и демократы выступить на заседании сенаторов США, свидетельствует, что обе партии заинтересованы продолжать поддержку Украины.
Зеленский в США: что известно
- 10 декабря Владимир Зеленский прибыл в Аргентину. Он присутствовал на инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея. У украинского лидера была возможность пообщаться с аргентинским президентом.
- Сообщалось, что после рабочего визита в Аргентину Владимир Зеленский отправится в США. Президент Штатов Джо Байден пригласил украинского лидера в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, "чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России".
- Также Владимир Зеленский утром 12 декабря будет выступать на встрече для всех сенаторов по приглашению лидера демократов Чака Шумера, а также лидера республиканцев Митча Макконнелла.
- Кроме того, президент Украины встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.