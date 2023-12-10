С рабочим визитом Зеленский отправится в Соединенные Штаты Америки уже в понедельник 11 декабря. Сколько продлится этот визит – не сказано, в понедельник он начнется. Встреча с Байденом состоится 12 декабря.

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О чем будут говорить Зеленский и Байден

Помимо диалога с Байденом, украинский лидер проведет ряд встреч и переговоров. В ОП не приводят детали, с кем именно планирует увидеться президент Украины.

Впрочем, известны темы, которые поднимут во время поездки Зеленского в США. Фокусом называют обеспечение единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины – чтобы защитить наше государство от российского террора и укрепить международный порядок. В ОП подчеркивают: международный порядок должен быть основан на правилах и уважении суверенитета каждой нации.

Ключевой темой в ходе переговоров в Вашингтоне станет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместные проекты по производству оружия и систем ПВО. Еще будут координировать усилия двух государств в 2024 году.

В Белом доме высказались по поводу встречи Байдена и Зеленского

В сообщении говорится, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, "чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России".

Там пояснили: Россия наращивает ракетные и беспилотные удары по Украине, поэтому президенты двух стран обсудят неотложные потребности нашего государства и дальнейшую поддержку со стороны США "в этот критический момент". В сообщении говорится, что поддержка Украины жизненно важна.

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Украина налаживает отношения с Латинской Америкой

10 декабря Зеленский встретился с лидерами стран Южной Америки Он приехал на инаугурацию Хавьера Милея, новоизбранного президента Аргентины. Президент призвал страны Латинской Америки присоединиться к украинской формуле мира.