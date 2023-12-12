Президент Украины 12 декабря 2023 года прибыл в Конгресс США. Уже известны первые детали этого визита.

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Зеленский встретился с сенаторами

У украинского лидера есть несколько запланированных встреч. В частности, он встретится с сенаторами США.

Президент Украины выступит с речью

Зеленского встретили лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Сенатор Шумер поделился впечатлениями от встречи с Зеленским. По его словам, оно было мощным.

Президент Зеленский так четко дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, он может выиграть эту войну.

– сказал Шумер журналистам после встречи.

Сенатор Чак Шумер – лидер демократического большинства в американском Сенате.

После выступления перед сенаторами Владимир Зеленский должен встретиться со спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном, чтобы обсудить вопрос о выделении финансовой помощи Украине.

Детали встречи

Сенатор Джей Ди Вэнс рассказал американским журналистам детали встречи с Зеленским.

По его словам, украинский президент дал "обновленную информацию о стратегических вехах" военных усилий, а затем отвечал на их вопросы.

Визит Зеленского в США