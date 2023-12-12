Байден выбрал своим приоритетом помогать Украине в борьбе против российских оккупантов. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Байден – лидер свободного мира

Андрей Пионтковский отметил, что Джо Байден твердо стоит на том, что Украине должны выделить средства. Также с такой риторикой выступают, в частности, Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

В последние дни эти три человека резко подняли ставки в этих переговорах, которые сейчас продолжаются между республиканцами и демократами. Байден сделал несколько важных выступлений. В частности, во время приезда Зеленского,

– сказал он.

Они постоянно заявляли, что если Путин победит в Украине, он пойдет дальше, а 5 статья НАТО будет требовать участия Штатов. Однако сейчас о значении поддержки Украины говорят еще более конкретно и четко.

Даже в канун президентских выборов в США Джо Байден ставит в приоритет быть лидером свободного мира, поддерживать Украину и Израиль. Он говорит, что нельзя отворачиваться от украинцев, которые сейчас защищают весь демократический мир.

Кроме того, Джо Байден ищет союзников по поддержке Украины среди республиканцев.

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