Байден обрав своїм пріоритетом допомагати Україні у боротьбі проти російських окупантів. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Байден – лідер вільного світу

Андрій Піонтковський зазначив, що Джо Байден твердо стоїть на тому, що Україні повинні виділити кошти. Також з такою риторикою виступають, зокрема, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін.

За останні дні ці три людини різко підняли ставки у цих переговорах, які зараз тривають між республіканцями та демократами. Байден зробив кілька важливих виступів. Зокрема, під час приїзду Зеленського,

– сказав він.

Вони постійно заявляли, що якщо Путін переможе в Україні, то він піде далі, а 5 стаття НАТО буде вимагати участі Штатів. Однак зараз про значення підтримки України говорять ще конкретніше та чіткіше.

Навіть напередодні президентських виборів у США Джо Байден ставить у пріоритет бути лідером вільного світу, підтримувати Україну та Ізраїль. Він говорить, що не можна відвертатись від українців, які зараз захищають весь демократичний світ.

Крім того, Джо Байден шукає союзників у підтримці України серед республіканців.

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