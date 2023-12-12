Байден обрав своїм пріоритетом допомагати Україні у боротьбі проти російських окупантів. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України в 2024 році
Байден – лідер вільного світу
Андрій Піонтковський зазначив, що Джо Байден твердо стоїть на тому, що Україні повинні виділити кошти. Також з такою риторикою виступають, зокрема, Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін.
За останні дні ці три людини різко підняли ставки у цих переговорах, які зараз тривають між республіканцями та демократами. Байден зробив кілька важливих виступів. Зокрема, під час приїзду Зеленського,
– сказав він.
Вони постійно заявляли, що якщо Путін переможе в Україні, то він піде далі, а 5 стаття НАТО буде вимагати участі Штатів. Однак зараз про значення підтримки України говорять ще конкретніше та чіткіше.
Навіть напередодні президентських виборів у США Джо Байден ставить у пріоритет бути лідером вільного світу, підтримувати Україну та Ізраїль. Він говорить, що не можна відвертатись від українців, які зараз захищають весь демократичний світ.
Крім того, Джо Байден шукає союзників у підтримці України серед республіканців.
Зеленський у США: головне
- Президент Штатів Джо Байден запросив українського лідера Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".
- 11 грудня Володимир Зеленський зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. Він подякував партнерам за виконання домовленостей, зокрема тих, які стосуються посилення ППО. Сторони також обговорили розвиток подальшої співпраці та ситуацію на полі бою.
- Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що сподівається на надання допомоги Україні ще до кінця грудня 2023 року. Він додав, що для прийняття рішення щодо цього питання залишилося не так багато часу.