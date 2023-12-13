Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, прокомментировав новый пакет помощи от США на 200 миллионов долларов.
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Что значит этот шаг Байдена
Как считает Рашкин, Байден хотел показать всем, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Украину. А работа над решением о 61 миллиарде долларов для Киева продолжается.
Украина не наедине оказалась в такой ситуации. Без военной помощи остается Израиль, также ожидающий принятия совместного пакета о военной помощи.
Деньги сейчас выделяются – "соскребают" из всего, из чего только могут. Это говорит о том, насколько администрация Байдена отдана победе Украины и насколько они готовы делать все, чтобы помогать Украине.
– отметил Рашкин.
Это также говорит о том, что Байден готов пойти на компромисс с демократами в миграционном вопросе. Его не могли решить около 20 лет. А сейчас, вероятнее всего, процесс задвигается. Это также следует рассматривать в контексте Украины. Ведь Байден готов пойти на такой шаг, чтобы помощь Киеву наконец-то пошла.
Тут они готовы решить миграционный вопрос. Украина важна, потому что Байден хочет победить на выборах. А также – победа Украины – это важная часть национальной безопасности США,
– сказал Рашкин.
Помощь от США: коротко
- 13 декабря стало известно о новом пакете помощи от США на 200 миллионов долларов. Туда вошли ракеты для противовоздушной обороны, компоненты систем ПВО, дополнительные боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и т.д.
- Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за помощь. Также он рассказал, о чем говорил с президентом США.
- Зеленский посетил и Конгресс в США. Там он провел переговоры с сенаторами о дальнейшей помощи для Украины.