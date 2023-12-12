Владимир Зеленский 12 декабря 2023 года прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Джо Байденом. Лидеры должны обсудить вопрос помощи Украине в противостоянии российской агрессии.
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Вторжение России продолжается
Президент Украины намерен обсудить с американским лидером вопросы финансирования Украины. Накануне своего визита он отмечал, что "битва за помощь США не проиграна". Зеленский хочет побороть паузу в военной помощи, которая произошла из-за споров в Конгрессе.
Зеленский прибыл в Белый дом: смотрите видео
Ранее президент Украины встречался с сенаторами США на Капитолийском холме. Он назвал этот разговор дружеским и откровенным. Сенаторы также рассказали, что он пытался развеять их опасения по поводу коррупции в Украине.
Зеленский рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки.
В то же время некоторые также отмечали, что потребуют более детальной отчетности относительно того, куда идут деньги, которые выделяют на помощь Украине.
Визит Зеленского в США в декабре 2023 года
- Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Соединенные Штаты Америки для того, чтобы решить вопрос оказания военной помощи нашему государству в противостоянии полномасштабной агрессии России. Кроме этого, этот визит также должен снова привлечь внимание к происходящему в Украине.
- Президент Украины прибыл в США 11 декабря. В первый день своего пребывания там он встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. После этой встречи Остин выступил с заявлением, что США помогут Украине сформировать силы для сопротивления России в ближайшие годы.
- Уже 12 декабря перед тем, как встретиться с Байденом, президент поговорил с сенаторами. Он ответил на их вопросы.