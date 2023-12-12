Владимир Зеленский 12 декабря 2023 года прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Джо Байденом. Лидеры должны обсудить вопрос помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

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Вторжение России продолжается

Президент Украины намерен обсудить с американским лидером вопросы финансирования Украины. Накануне своего визита он отмечал, что "битва за помощь США не проиграна". Зеленский хочет побороть паузу в военной помощи, которая произошла из-за споров в Конгрессе.

Зеленский прибыл в Белый дом: смотрите видео

Ранее президент Украины встречался с сенаторами США на Капитолийском холме. Он назвал этот разговор дружеским и откровенным. Сенаторы также рассказали, что он пытался развеять их опасения по поводу коррупции в Украине.

Зеленский рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой американской поддержки.

В то же время некоторые также отмечали, что потребуют более детальной отчетности относительно того, куда идут деньги, которые выделяют на помощь Украине.

Визит Зеленского в США в декабре 2023 года