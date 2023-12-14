Предварительно решение согласовал Конгресс. За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против них были 118. Палата приняла закон большинством в две трети голосов.

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Заметьте. Окончательная версия Акта об ассигнованиях на национальную оборону, согласованная палатами Конгресса, не содержит ряда поправок, которые приняли республиканцы в Палате представителей против, как они говорят, "левачества" в Пентагоне.

В то же время финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагону финансировать лечение работников и военных, касающихся гендерной дисфории.

Но там все еще есть положение о продолжении противоречивой программы слежки за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.

Что с помощью для Украины

The Hill указывает, что проект закона продлевает действие одной из мер по оказанию помощи Украине – Инициативы по содействию безопасности Украины – до конца 2026 года, выделяя 300 миллионов на программу в финансовом году, которая заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Однако Reuters пишет, что "эта цифра ничтожна по сравнению с 61 миллиардом помощи Украине, которую Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением".

Далее закон должен подписать Байден

После одобрения в Сенате закон передадут на подпись президенту Джо Байдену, предположительно, он подпишет его.

Средства для поддержки Украины, заложенные в оборонный бюджет США, – отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 миллиардов долларов, который застрял в Конгрессе.

Конгресс все еще не одобрил дополнительную помощь Украине