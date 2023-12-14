Предварительно решение согласовал Конгресс. За оборонный бюджет США проголосовали 310 членов нижней палаты Конгресса, против них были 118. Палата приняла закон большинством в две трети голосов.
Смотрите также Байден объявил о пакете помощи Украине на 200 миллионов: что хотел этим показать
В то же время финальная версия документа не содержит ограничений на политику Пентагона в отношении абортов и запрета Пентагону финансировать лечение работников и военных, касающихся гендерной дисфории.
Но там все еще есть положение о продолжении противоречивой программы слежки за иностранцами со стороны Федерального бюро расследований до начала 2025 года.
Что с помощью для Украины
The Hill указывает, что проект закона продлевает действие одной из мер по оказанию помощи Украине – Инициативы по содействию безопасности Украины – до конца 2026 года, выделяя 300 миллионов на программу в финансовом году, которая заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем.
Однако Reuters пишет, что "эта цифра ничтожна по сравнению с 61 миллиардом помощи Украине, которую Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением".
Далее закон должен подписать Байден
После одобрения в Сенате закон передадут на подпись президенту Джо Байдену, предположительно, он подпишет его.
Средства для поддержки Украины, заложенные в оборонный бюджет США, – отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 миллиардов долларов, который застрял в Конгрессе.
Конгресс все еще не одобрил дополнительную помощь Украине
- Заметим, что Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев.
- Спикер отказался продолжить работу Палаты представителей Конгресса США на следующей неделе, а это значит, что проект не будет одобрен до Рождества.