В Администрации президента США возмутились таким решением и считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа в Конгрессе. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает 24 Канал.

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Жан-Пьер, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, подчеркнула, что американский народ не будет отвращаться от Украины и ее борьбы за "свободу против тирании".

Однако спикер отметила, что решение Джонсона относительно завершения работы Палаты представителей без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля и Украины только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе. Ведь за действиями Конгресса США наблюдают как в Москве, так и в Пекине и Тегеране.

Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира,

– подчеркнула она.

Обратите внимание! Демократы выступили за то, чтобы Конгресс работал не до 15 декабря, а до 21. Однако это решение не поддержали ни представители Республиканской партии, ни спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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