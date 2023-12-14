Водночас в Адміністрації президента США обурилися таким рішенням і вважають, що республіканці не мають повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота у Конгресі. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає 24 Канал.

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Жан-П'єр, посилаючись на слова президента США Джо Байдена наголосила, що американський народ не буде відвертатися від України та її боротьби за "свободу проти тиранії".

Однак речниця зауважила, що рішення Джонсона щодо завершення роботи Палати представників без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю та України тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі. Адже за діями Конгресу США спостерігають як у Москві, так і у Пекіні й Тегерані.

Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу,

– наголосила вона.

Зверніть увагу! Демократи виступили за те, щоб Конгрес працював не до 15 грудня, а до 21. Однак це рішення не підтримали ні представники Республіканської партії, ні спікер Палати представників Майк Джонсон.

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