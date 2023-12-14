Джозеф Байден зробив республіканцям пропозицію щодо кордону. Саме через це питання Конгресу не вдавалося остаточно схвалити пакет допомоги на додаткові 106 мільярдів доларів. Україні з цієї суми передбачається понад 61 мільярд.

Читайте також Безкомпромісна боротьба: чому республіканці блокують військову допомогу Україні від США

Що запропонував Байден

Як пише видання із посиланням на республіканців, американський лідер запропонував опонентам демократів змінити прикордонну політику США. У матеріалі зауважується, що ця пропозиція підвищує перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні та іншим партнерам Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Усна пропозиція з’явилася після зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами. Вона відбулася 12 грудня й тривала майже 2 години. Щоб оцінити цю пропозицію, республіканці зустрілися за зачиненими дверима.

Як пояснив сенатор-республіканець Том Тілліс, ця пропозиція надасть президенту США розширені повноваження щодо депортації мігрантів після того, як певна їхня кількість перетне кордон без документів. Однак для радикальних республіканців така пропозиція є м'якою.

Тілліс додав, що його колеги обдумують імміграційну пропозицію американського лідера. Республіканці хочуть перевірити, чи серйозна вона.

Республіканців закликали довше попрацювати

Нещодавно нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова повідомляла, що демократи запропонували республіканцям працювати цього року до 21 грудня, а не до 15. Вона також заявила, що Чак Шумер тепер веде перемовини з сенаторами-республіканцями замість Кріса Мерфі. За її словами, після візиту Володимира Зеленського до США Джозеф Байден міг закликати демократів піти на поступки республіканцям, щоб Конгрес міг домовитися про виділення фінансування для України.

Як пише Укрінформ, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон міг відмовитися продовжити роботу Конгресу ще на один тиждень. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Джонсон нібито сказав, що "Палата представників завершить свою роботу 15 грудня без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України".

У Білому домі назвали ймовірну позицію республіканців відмовою від життєво важливих для національної безпеки США кроків.

Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу,

– сказала Жан-П’єр.

За її словами, така поведінка заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, адже за діями республіканців у Конгресі США спостерігають Росія, Китай та Іран.