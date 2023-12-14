Джозеф Байден сделал республиканцам предложение насчет границы. Именно из-за этого вопроса Конгрессу не удавалось окончательно одобрить пакет помощи на дополнительные 106 миллиардов долларов. Украине из этой суммы предполагается более 61 миллиарда.

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Что предложил Байден

Как пишет издание со ссылкой на республиканцев, американский лидер предложил оппонентам демократов изменить пограничную политику США. В материале отмечается, что это предложение повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине и другим партнерам Вашингтона, в частности, Израилю.

Устное предложение появилось после встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами. Она состоялась 12 декабря и длилась около 2 часов. Чтобы оценить это предложение, республиканцы встретились за закрытыми дверьми.

Как пояснил сенатор-республиканец Том Тиллис, это предложение предоставит президенту США расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное их количество пересечет границу без документов. Однако для радикальных республиканцев такое предложение является мягким.

Тиллис добавил, что его коллеги обдумывают иммиграционное предложение американского лидера. Республиканцы хотят проверить, серьезно ли оно.

Республиканцев призвали дольше поработать

Недавно нардепка от партии "Голос" Александра Устинова сообщала, что демократы предложили республиканцам работать в этом году до 21 декабря, а не до 15. Она также заявила, что Чак Шумер теперь ведет переговоры с сенаторами-республиканцами вместо Криса Мерфи. По ее словам, после визита Владимира Зеленского в США Джозеф Байден мог призвать демократов пойти на уступки республиканцам, чтобы Конгресс мог договориться о выделении финансирования для Украины

Как пишет Укринформ, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон мог отказаться продлить работу Конгресса еще на одну неделю. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джонсон якобы сказал, что "Палата представителей завершит свою работу 15 декабря без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования неотложных потребностей для Украины".

В Белом доме назвали вероятную позицию республиканцев отказом от жизненно важных для национальной безопасности США шагов.

Республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно сделать жизненно важные шаги по безопасности Соединенных Штатов и мира,

– сказала Жан-Пьер.

По ее словам, такое поведение поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, ведь за действиями республиканцев в Конгрессе США наблюдают Россия, Китай и Иран.