Народная депутатка от партии "Голос" Александра Устинова дала понять, что работу Конгресса могут немного изменить после недавнего визита Владимира Зеленского в США. Об этом она написала в своих соцсетях.
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Как может работать Конгресс
Нардепка заявила, что демократы выступили за то, чтобы Конгресс работал не до 15 декабря, а до 21. Пока что республиканцы колеблются. Если решение о продолжении работы будет принято, то у сенаторов будет дополнительное время, чтобы договориться о выделении финансирования для Украины.
Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранили, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер,
– заявила Устинова.
Речь идет о сенаторах-демократах Крисе Мерфи и Чаке Шумере.
Депутатка также предположила, что Джозеф Байден после встречи с Владимиром Зеленским мог сказать демократам пойти на уступки республиканцам.
Что говорят эксперты о ситуации в Конгрессе
- Недавно политолог-международник Руслан Осипенко в комментарии 24 Каналу предположил, что неспособность США принять решение о помощи своим партнерам может привести к потере Вашингтоном своей политической гегемонии. По его словам, ситуация в Конгрессе свидетельствует о перевешивании интересов внутриполитической борьбы над национальными.
- Недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен призвал не драматизировать. По мнению эксперта, Украина не останется без поддержки даже в случае провала голосования в Конгрессе, ведь Белый дом может выделить нашему государству экстренные пакеты помощи.
- Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что во время своего визита в США Владимир Зеленский мог обсудить с Джозефом Байденом альтернативные варианты поддержки Украины. В качестве примера он привел Израиль, которого Вашингтон снабжает оружием и боеприпасами в обход Конгресса, используя для этого закон об экспортном контроле.