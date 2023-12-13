Народная депутатка от партии "Голос" Александра Устинова дала понять, что работу Конгресса могут немного изменить после недавнего визита Владимира Зеленского в США. Об этом она написала в своих соцсетях.

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Как может работать Конгресс

Нардепка заявила, что демократы выступили за то, чтобы Конгресс работал не до 15 декабря, а до 21. Пока что республиканцы колеблются. Если решение о продолжении работы будет принято, то у сенаторов будет дополнительное время, чтобы договориться о выделении финансирования для Украины.

Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатора Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранили, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер,

– заявила Устинова.

Речь идет о сенаторах-демократах Крисе Мерфи и Чаке Шумере.

К слову, Чак Шумер недавно предположил, что республиканцы больше заинтересованы в том, чтобы улететь домой на праздники, чем закончить работу. Он назвал поведение своих оппонентов в Конгрессе несерьезным, ведь они называли вопрос о границе США срочным.

Депутатка также предположила, что Джозеф Байден после встречи с Владимиром Зеленским мог сказать демократам пойти на уступки республиканцам.

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