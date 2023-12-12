Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что ситуацию с голосованием в Конгрессе о помощи Украине не стоит драматизировать.

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Каким может быть запасной вариант

Если до выхода на рождественские каникулы конгрессмены не смогут проголосовать комплексный пакет помощи Байдена на 111 миллиардов долларов, принятие этого решения будет перенесено на январь 2024 года.

Существует такая вещь, как экстренные пакеты помощи, которые Белый Дом может выделять (без согласования с Конгрессом – 24 Канал),

– отметил Тизенгаузен.

В начале декабря именно таким образом, по информации Reuters, США предоставили Израилю 14 тысяч танковых снарядов. Поэтому Украина не останется без американской помощи.

"Вопрос не стоит, проголосуют ли (конгрессмены помощь Украине – 24 Канал), или не проголосуют. Вопрос только в том, когда это произойдет. В том, что Украине нужна помощь, уверены и республиканцы, и демократы", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! Ряд республиканцев выступают за полное прекращение помощи Украине. В то же время ряды сомневающихся в ее целесообразности усиливает позиция Дональда Трампа, который обещал, что сможет завершить войну в Украине "за один день". Фактически, в США уже началась предвыборная гонка, в которой обе партии демонстрируют непреклонность. Это позволяет политикам играть с экзистенциальными для партнеров США вопросами, несмотря на то, что это чревато репутацией страны в мире. По последним опросам, Трамп опережает Байдена на несколько процентов, что только усугубляет его влияние на Республиканскую партию.

Дискуссии о большом пакете помощи Украине