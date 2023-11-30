Собственно, это и считается одной из самых больших тайн о военной помощи со стороны США. Речь идет о том, что большинство средств, выделяемых нашему государству, не покидают пределы Соединенных Штатов.

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90% средств пошли американцам

Следовательно, средства, выделенные конгрессменами на вооружение ВСУ, не получает Киев. Их осваивают на территории США, направляя на производство нового вооружения или для замену того, которое Украина получила из запасов Америки. На это обратил внимание бывший автор речей президента Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник American Enterprise Institute Марк Тиссен в своей статье.

Из 68 миллиардов долларов на военную и связанную с ней помощь, которую Конгресс выделил после начала вторжения России в Украину, почти 90% ушли американцам, как показал один из анализов,

– говорит Марк Тиссен.

В The Washington Post он отметил, что этой реальности не отвечают действия некоторых американских законодателей. В качестве примера привел сенатора-республиканца от штата Огайо Джея Д. Венса. Когда тот присоединился к пикету "Объединение рабочих автопрома" в октябре на заводе Jeep в Толедо, он заявил, что стремится "продемонстрировать поддержку" в своем штате.

В то же время, такой же солидарности он не проявлял с рабочими "Объединения", но уже в Лайме, что в штате Огайо, занимающихся изготовлением танков Abrams и боевых машин Stryker для нашего государства. Собственно, Вэнс высказывается против выделения помощи нашему государству, как и республиканец Джим Джордан, чей округ охватывает также Лайм.

Избиратели в Огайо могли бы ожидать, что избранные ими лидеры будут подталкивать администрацию Байдена предоставить Украине больше танков и машин, произведенных в Лайме, или потребовать, чтобы они были включены в пакет помощи Украине, который вскоре будет рассматривать Конгресс.

– говорит автор.

Он добавляет, что Венс и Джордан борются за то, чтобы Украина не получила ни больше танков, ни больше боевых машин, изготовленных на единственном танковом заводе в США.