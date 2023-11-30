Об этом заявили в Министерстве обороны США. Отмечают, что отраслевые партнеры активизировались, чтобы удовлетворить эту мобилизацию, производя оборудование и предоставляя возможности, необходимые для поддержания обязательств США.
Смотрите также Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС
В частности, министерство обороны США выделило около 3,3 миллиарда долларов в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам расширить и модернизировать производственные линии, а также создать совершенно новые.
Теперь подрядчики производят 155-мм артиллерийские снаряды, управляемые реактивные системы залпового огня, ракеты Stinger и Javelin.
Также министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на создание нового оборудования и замены отправления за границу, а также изготовление новых средств для отправки в Украину.
В целом оборонное ведомство страны заказало оборудование на сумму более 27 миллиардов долларов у поставщиков в 37 штатах.
С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года США выделили около 44 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины,
– говорится в сообщении.
Уточняют, что помощь оказывали либо через президентские полномочия по сокращению, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования в Украину, когда оно будет готово.
Реакция нашей промышленной базы США на удовлетворение оборонных потребностей Украины была действительно исторической. Это общенациональное усилие, охватывающее весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас еще предстоит много работы, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности,
– подчеркнул заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям ЛаПлант.
Последние новости о мощностях "оборонки"
- К слову, посла США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что НАТО планирует нарастить производство снарядов не только для себя, но и для Украины. По ее словам, поддержка Украины только укрепляется и "не угасает".
- Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что необходимо создать общее командное оборонное пространство где будут координироваться оборонные политики. Он подчеркнул, что именно оборонная промышленность является ключом к общей безопасности, как стран НАТО, так и Украины.