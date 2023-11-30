Об этом заявили в Министерстве обороны США. Отмечают, что отраслевые партнеры активизировались, чтобы удовлетворить эту мобилизацию, производя оборудование и предоставляя возможности, необходимые для поддержания обязательств США.

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В частности, министерство обороны США выделило около 3,3 миллиарда долларов в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам расширить и модернизировать производственные линии, а также создать совершенно новые.

Теперь подрядчики производят 155-мм артиллерийские снаряды, управляемые реактивные системы залпового огня, ракеты Stinger и Javelin.

Также министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на создание нового оборудования и замены отправления за границу, а также изготовление новых средств для отправки в Украину.

В целом оборонное ведомство страны заказало оборудование на сумму более 27 миллиардов долларов у поставщиков в 37 штатах.

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года США выделили около 44 миллиардов долларов на помощь безопасности Украины,

– говорится в сообщении.

Уточняют, что помощь оказывали либо через президентские полномочия по сокращению, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования в Украину, когда оно будет готово.

А когда средства изымаются из имеющегося в США инвентаря, их необходимо заменить, чтобы поддерживать собственную готовность военных подразделений США Таким образом, по состоянию на середину ноября ведомство выделило почти 17 миллиардов долларов на закупку замены оборудования, которое было отправлено в Украину со складов США.

Реакция нашей промышленной базы США на удовлетворение оборонных потребностей Украины была действительно исторической. Это общенациональное усилие, охватывающее весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас еще предстоит много работы, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности,

– подчеркнул заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям ЛаПлант.

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