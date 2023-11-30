Про це заявили у Міністерстві оборони США. Зазначають, що галузеві партнери активізувалися, щоб задовольнити цю мобілізацію, виробляючи обладнання та надаючи можливості, необхідні для підтримки зобов'язань США.

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Зокрема, міністерство оборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам розширити й модернізувати виробничі лінії, а також на створення абсолютно нових.

Тепер підрядники виготовляють 155-мм артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню, ракети Stinger і Javelin.

Також міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на створення нового обладнання і заміни того, що було надіслано за кордон, а також виготовлення нових засобів для відправки в Україну.

Загалом оборонне відомство країни замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах.

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні,

– ідеться у повідомленні.

Уточнюють, що допомогу надавали або через президентські повноваження щодо скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.

А коли засоби вилучаються з наявного у США інвентарю, їх необхідно замінити, щоб підтримувати власну готовність військових підрозділів США. Таким чином станом на середину листопада відомство виділило майже 17 мільярдів доларів на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США.

Реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною. Це загальнонаціональне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Хоча, безсумнівно, у нас ще попереду багато роботи, щоб повністю відновити сучасну екосистему оборонної промисловості,

– наголосив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям ЛаПлант.

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