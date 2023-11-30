Про це заявили у Міністерстві оборони США. Зазначають, що галузеві партнери активізувалися, щоб задовольнити цю мобілізацію, виробляючи обладнання та надаючи можливості, необхідні для підтримки зобов'язань США.
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Зокрема, міністерство оборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам розширити й модернізувати виробничі лінії, а також на створення абсолютно нових.
Тепер підрядники виготовляють 155-мм артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню, ракети Stinger і Javelin.
Також міністерство оборони США виділило понад 10 мільярдів доларів на створення нового обладнання і заміни того, що було надіслано за кордон, а також виготовлення нових засобів для відправки в Україну.
Загалом оборонне відомство країни замовило обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів в постачальників у 37 штатах.
З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні,
– ідеться у повідомленні.
Уточнюють, що допомогу надавали або через президентські повноваження щодо скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.
Реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною. Це загальнонаціональне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Хоча, безсумнівно, у нас ще попереду багато роботи, щоб повністю відновити сучасну екосистему оборонної промисловості,
– наголосив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям ЛаПлант.
Останні новини про потужності "оборонки"
- До слова, амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що НАТО планує наростити виробництво снарядів не лише для себе, але й для України. За її словами, підтримка України лише зміцнюється та "не згасає".
- Крім того, очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що необхідно створити спільний командний оборонний простір де будуть координуватися оборонні політики. Він наголосив, що саме оборонна промисловість є ключем для спільної безпеки, як країн НАТО, так і України.