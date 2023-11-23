Кордони Фінляндії та ЄС атакують незаконні мігранти з країн Близького Сходу. У відповідь фіни спершу намагалися розв'язати питання переговорами, але Росія їх традиційно для себе саботувала та удала, нібито проблеми не існує.

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Що відбувається на кордоні Фінляндії з Росією

Фінляндія почала посилювати контроль – закривати окремі пункти пропуску (наразі 8 з 9 наявних пунктів закриті до 18 лютого 2024 року) та забороняти перетин кордону на велосипеді чи самокаті.

Зверніть увагу! Велосипеди стали популярним засобом перетину кордону восени 2023 року після того, як Фінляндія у вересні припинила пропускати машини на російських номерах. Це єдина політика ЄС, зараз росіяни легально можуть потрапити до Європи через Грузію, а далі – на поромі до Туреччини, а далі знову на поромі до Греції, Франції та Італії.



Нині двоколісні транспортні засоби вже стали символом нової міграційної кризи на кордоні ЄС.



Веломігранти штурмують Фінляндію / Фото з соцмережі X

Нарешті, 20 листопада у Гельсінкі оголосили про потенційне рішення взагалі закрити кордон з Росією не лише для нелегалів, але й для всіх узагалі. Наразі цього ще не сталося, але динаміка подій вказує на те, що рішення не за горами. Щоправда, проти такого варіанту Міністерство юстиції країни, яке вбачає в закритті кордонів порушення конституції, що дає право на притулок мігрантам.

Також Фінляндія нині активно укріплює кордон з Росією та залучає для охорони армію.

У нас готуються додаткові заходи. Ці рішення мають бути ретельно підготовлені та пропорційні,

– прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 20 листопада 2023 року обіцяє рішучу відповідь нелегальним мігрантам.

Хто намагається проникнути до Фінляндії

Офіційний Гельсінкі заявляє, що йдеться про громадян третіх країн, які використовували Росію як транзитну країну. Вони просять притулку у Фінляндії.

Під дипломатичним формулюванням "треті країни" маються на увазі громадяни Сирії, Іраку, Афганістану, Сомалі, Ємену тощо.



Нелегали в снігу на кордоні / Фото з соцмережі X

Наразі кількість нелегалів обчислюється сотнями, але Фінляндія вирішила не чекати, коли їх чисельність збільшиться, тому ввела превентивні заходи.

Важливо! Наплив мігрантів – давній страх Європи та фактор політичної боротьби. На цьому побудував не одну свою кампанію Орбан в Угорщині. Цю карту активно використовують праві популісти в Німеччині (мовиться насамперед про проросійську партію "Альтернатива для Німеччини") та інших держав ЄС.



Європейські популісти (як праві, так і ліві) – традиційні симпатики та союзники Росії, а тому створення міграційної кризи вигідне росіянам, адже мобілізує електорат радикалів.

Як мігранти опинилися в Росії

У Росії та її сателіті Білорусі вже багато років діє схема транзиту нелегалів і їхнє наступне перевезення (насправді – десантування) до ЄС. Зазвичай – до Німеччини. Це великий бізнес і вартість послуг у "чорних туроператорів" стартує від кількох тисяч євро за людину.

Зверніть увагу! Фінські журналісти разом із російськими колегами проаналізували чати мігрантів та встановили, що їхнє прибуття на кордони відбувається централізовано. Росіяни влаштували їм цілі тури – спочатку нелегалів везуть на авто (на російських номерах) до кордону, далі дають велосипеди (за них треба платити окремо) й бажають успіхів при перетині кордону.



На велосипеді потрібно подолати приблизно 30 кілометрів, адже до самого кордону "ангели-перевізники" не їдуть.

Також у чатах пишуть про "повний пакет послуг", що містить офіційне запрошення з Росії, квиток до Мінська чи Москви, трансфер до Санкт-Петербурга. Ціни стартують від 2 000 – 3 000 євро. Після того як фіни почали помічати аномальну кількість мігрантів ціни стрімко зросли.

Хто винен?

Росія. Росіяни масово завозять людей з країн Близького Сходу, а згодом пропускають їх без документів до ЄС, фактично це десант нелегалів. Враховуючи масштаби завезення нелегалів, а також специфіку бізнесу в Росії, важко сумніватися, що тут обійшлося без російської влади та силовиків.

Були зафіксовані випадки виштовхування незаконних мігрантів з території Росії в нейтральну зону, а потім відмова впускати назад. Саме в такий спосіб фіни змушені були пропустити 20 сомалійців. При цьому варто розуміти, що спочатку їх пропустили через російський пункт без документів. Тобто маємо прямі докази чи то змови, чи то корупції.

Якийсь час російська влада пропускала людей без належних документів. Є ознаки, що ця діяльність має організований характер,

– прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розставляє крапки на "і".

При цьому росіяни ще роблять великі очі та ніби питають: а що ми зробили? Саме так можна трактувати виклик посла Фінляндії у Росії Антті Гелантерю до МЗС та заявлений протест проти закриття пунктів пропуску.

Дипломатичний тиск супроводжується інформаційною атакою – російські пропагандисти на деякий час призабули про вірмен, українців і поляків і нині найбільше шукають русофобію та фашизм вже у фінів, смакують історії про страждання нелегалів і звинувачують "колективний Захід" у лицемірстві.

Дехто в Росії вже познаходив ще сталінські методички часів Зимової війни. При цьому алюзія на Зимову війну далеко не вигадка. Фінляндія після російського вторгнення до України вступила до НАТО за прискореною процедурою і, з огляду на воєнну доктрину росіян, є ворогом Москви.

Відновлений Шойгу Ленінградський воєнний округ розробляє плани війни з країнами Балтії та Фінляндією, там мають бути сформовані нові частини. Отже, Фінляндії потрібно не просто зміцнювати прикордонні пункти, а міркувати над відновленням Лінії Маннергейма.

Стара й перевірена тактика Росії

Якщо у вас виникло дежавю щодо історії з міграційною кризою на кордоні з Фінляндією, то це нормальна реакція. Адже щось схоже, проте, в значно більших масштабах ми вже бачили у вересні 2021 року та влітку 2023-го.

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Тоді епіцентром кризи став кордон Білорусі з Польщею та країнами Балтії. Тоді Лукашенко атакував кордони ЄС силами десятків тисяч нелегалів з Близького Сходу, Афганістану та Лівії. Тоді експерти прямо говорили, що мігранти – це особистий бізнес та одночасно помста Лукашенка сусідам.

Втім, були припущення, що білоруський диктатор власноруч не міг влаштувати складну логістичну операцію з доставки десятків тисяч нелегалів до своєї країни, а тому побачили "руку Москви".

Очевидна тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією й Білоруссю кризи на польському кордоні у 2021 році та, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО. Кремль уможливив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею у 2021 році, коли білоруські силовики допомогли тисячам мігрантів перетнути білоруський кордон із Польщею. Кремль використав штучно створену кризу 2021 року, щоб неправдиво звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі,

– експерти Інституту вивчення війни про прямі паралелі між подіями у Фінляндії та кризою 2021 року.

Пізніше розслідування цю версію підтвердили, а нові спроби прорвати кордон з Польщею, Латвією та Литвою влітку 2023 року виключили всі інші варіанти трактування подій.

Чого чекати далі і як реагує ЄС

Навчені аналогічними кризами 2021 і 2023 року фіни вирішили діяти превентивно, поки кількість нелегалів не стала критичною. Раннє реагування забезпечило успіх протидії кризі.

Наразі Фінляндія робить все максимально правильно і реагує на інспіровану росіянами міграційну кризу в дусі легендарного монологу Майкла Щура.

То не наші єноти – дивіться відео:

У своїх діях Гельсінкі має повну підтримку ЄС, про що вже оперативно заявив глава Євроради Шарль Мішель.

Вдячні за ефективні зусилля Фінляндії щодо захисту зовнішнього кордону Європи. Спроби Росії інструменталізувати вразливих мігрантів будуть зустрінуті відповідною реакцією,

– Шарль Мішель висловив підтримку Фінляндії та прямо звинуватив Росію у кризі.

Отож вже зараз можна констатувати, що спроби Росії дестабілізувати ситуацію в ЄС вийдуть боком самій Москві: підтримка Фінляндією України лише посилиться, а фактичне закриття кордонів боляче вдарить насамперед по Росії. Мовиться як про економічні проблеми, так і про численну російську діаспору в Фінляндії. Дякувати за створені буквально з нічого проблеми всі мають лише Путіну.