Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Водночас усі наміри мігрантів проникнути на польську територію завершилися невдачею, передає 24 Канал.
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Мігранти хотіли прорвати кордон із Польщею
У Міноборони Польщі зазначили, що цей штурм кордону, який здійснили мігранти з Білоруссі, мав на меті дестабілізувати ситуацію в країні та загрожувати безпеці польських громадян. Водночас армія Польщі була готова до такого сценарію подій.
Завдяки посиленій присутності Війська Польського на кордоні план Росії та Білорусі провалився,
– мовиться у дописі.
Кордон з Польщею намагалися прорвати мігранти з Білорусі / Відео Міноборони Польщі.
Варто зазначити, що Польське радіо повідомляло, що з початку вересня 2023 року було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Водночас у серпні того ж року прикордонна служба Польщі зафіксувала 2,8 тисячі подібних випадків.
Потоки мігрантів з Білорусі також зафіксували у Латвії
- У Латвії 10 вересня зафіксували найбільше число мігрантів, які намагалися проникнути в країну через кордон з Білоруссю. Це число склало – 256 разів.
- Відтак допомогу у боротьбі з нелегальним перетином кордону з Білорусі Латвії зголосилася надати Литва. До латвійсько-білоруського кордону направлять 20 литовських прикордонників.
- Водночас у серпні 2023 року Латвія звинуватила білоруських прикордонників у провокації. Зокрема, вони допомагали мігрантам прорвати кордон з країною, продірявивши там огорожу для безперебійного проникнення через кордон.
- Зрештою у Литві за останні тижні зафіксували лише кілька спроб незаконного перетину кордону. Попри це, у 2023 році співробітники Служби охорони держкордону Литви не допустили проникнення загалом 1,6 тисячі нелегальних мігрантів із Білорусі.