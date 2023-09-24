Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В то же время все намерения мигрантов проникнуть на польскую территорию завершились неудачей, передает 24 Канал.
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Мигранты хотели прорвать границу с Польшей
В Минобороны Польши отметили, что этот штурм границы, который совершили мигранты из Беларуси, имел целью дестабилизировать ситуацию в стране и угрожать безопасности польских граждан. В то же время, армия Польши была готова к такому сценарию событий.
Благодаря усиленному присутствию Войска Польского на границе план России и Беларуси провалился,
– говорится в сообщении.
Границу с Польшей пытались прорвать мигранты из Беларуси / Видео Минобороны Польши.
Следует отметить, что Польское радио сообщало, что с начала сентября 2023 года было зафиксировано 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В августе того же года пограничная служба Польши зафиксировала 2,8 тысячи подобных случаев.
Потоки мигрантов из Белоруссии также зафиксировали в Латвии
- В Латвии 10 сентября зафиксировали наибольшее число мигрантов, пытавшихся проникнуть в страну через границу с Беларусью Это число составило – 256 раз.
- Поэтому помощь Латвии в борьбе с нелегальным пересечением границы из Беларуси вызвалась оказать Литва. К латвийско-белорусской границе направят 20 литовских пограничников.
- В августе 2023 года Латвия обвинила белорусских пограничников в провокации. В частности, они помогали мигрантам прорвать границу со страной, продырявив там ограждение для бесперебойного проникновения через границу.
- В конце концов, в Литве за последние недели зафиксировали лишь несколько попыток незаконного пересечения границы. Несмотря на это, в 2023 году сотрудники Службы охраны госграницы Литвы не допустили проникновение в общей сложности 1,6 тысячи нелегальных мигрантов из Беларуси.