Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши в соцсети Х, ранее известной как твиттер. В то же время все намерения мигрантов проникнуть на польскую территорию завершились неудачей, передает 24 Канал.

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Мигранты хотели прорвать границу с Польшей

В Минобороны Польши отметили, что этот штурм границы, который совершили мигранты из Беларуси, имел целью дестабилизировать ситуацию в стране и угрожать безопасности польских граждан. В то же время, армия Польши была готова к такому сценарию событий.

Благодаря усиленному присутствию Войска Польского на границе план России и Беларуси провалился,

– говорится в сообщении.

Границу с Польшей пытались прорвать мигранты из Беларуси / Видео Минобороны Польши.

Следует отметить, что Польское радио сообщало, что с начала сентября 2023 года было зафиксировано 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В августе того же года пограничная служба Польши зафиксировала 2,8 тысячи подобных случаев.

Потоки мигрантов из Белоруссии также зафиксировали в Латвии