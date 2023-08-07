Латвия обвинила белорусских пограничников в том, что те продырявили забор на границе стран. Таким образом, белорусы помогли незаконным мигрантам проникнуть в Латвию.

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Всех нарушителей границы перехватили

Белорусские пограничники помогли мигрантам преодолеть ограждение, пережав провода. Впоследствии они залатали сетку, чтобы мигранты не могли вернуться в Беларусь.

Во время мониторинга пограничники отдела "Каплава" заметили 4 человека, которые незаконно попали в Латвию, пересекая ограждение.

Белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов / Фото Государственная служба охраны границы Латвии

Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько незаконно попавших в Латвию лиц.

Всех нарушителей границы перехватили. Мужчин не допустили в Латвию и вернули в страну отправления.

Белорусские службы помогают мигрантам попасть в Латвию: что известно

Недавно в Государственной пограничной охране Латвии рассказали, что белорусские службы помогают нелегальным мигрантам попасть на латвийскую территорию, пишет Delfi.

Начальник латвийской Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что службы Беларуси не снижают своей активности. Кроме того, поступают разные сообщения и сигналы, свидетельствующие о том, что есть желание эскалации ситуации.

"Белорусские службы не снижают свою активность, напротив – участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный переход мигрантов в Латвию", – отметил Пуятс.

Он добавил, что также фиксируют активизацию деятельности перевозчиков нелегалов.

Добавим, что в 2016 году Латвия решила построить на границе с Беларусью забор, чтобы обезопасить себя от людей, незаконно пересекающих границу.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы. Его планируется завершить до конца 2024 года.