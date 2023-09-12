Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс заявив, що 20 литовських прикордонників вирушать на допомогу Латвії, яка стикається з рекордними потоками нелегальних мігрантів.
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Мігранти намагалися проникнути в Латвію 256 разів
"Попереднє рішення – відправити на допомогу до 20 прикордонників", – сказав віцеміністр.
У неділю, 10 вересня, мігранти намагалися незаконно проникнути в Латвію 256 разів. Це найбільше число, зафіксоване на цей момент.
Водночас у Литві за останні тижні взагалі не зафіксовано або зафіксовано лише кілька спроб незаконного перетину кордону.
У 2023 році співробітники Служби охорони держкордону Литви не допустили проникнення в Литву в несанкціонованих місцях загалом 1,6 тисячі нелегальних мігрантів із Білорусі.
Для порівняння, у 2022 році литовські прикордонники розвернули 11,2 тисячі таких осіб. 3 серпня 2021 року, коли Литва затвердила більш жорстку міграційну політику, прикордонники зупинили 20 900 осіб.
Латвія звинуватила Білорусь у провокації
- У серпні Латвія звинуватила білоруських прикордонників у провокації. Зокрема, білоруські прикордонники допомогли мігрантам прорвати кордон.
- Прикордонники Білорусі продірявили огорожу на кордоні з Латвією і в такий спосіб допомогли незаконним мігрантам проникнути до сусідньої країни.
- Чотирьох порушників кордону перехопили. Чоловіків не допустили до Латвії та повернули до країни відправлення.
- У Державній прикордонній охороні Латвії звинувачують білоруські служби в тому, що ті допомагають нелегальним мігрантам потрапити на латвійську територію