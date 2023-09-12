Така система протиповітряної оборони належить до комплексів середньої дальності. Ця інвестиція в ППО стала для Латвії та Естонії найбільшою в історії їхніх країн.
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Латвія й Естонія купують IRIS-T
Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що варварська війна, яку веде Росія проти нашої держави, показує, що протиповітряна оборона має "вирішальне значення для захисту населення, зброї, сили та критичної інфраструктури від атак".
Ця загальна закупівля системи IRIS-T дозволить обом країнам не лише заощадити бюджет, а й у разі потреби вести скоординовану оборону неба над Балтійським регіоном.
Після укладення договору постачання Німеччина здійснюватиме протягом 3 років. До цього Латвія має підготувати інфраструктури та навчити персонал користуватися цією системою. За уточненими даними, вартість цього контракту складає 400 мільйонів євро.
Крім цього, міністри оборони Латвії й Естонії підписали спільний лист до німецького колеги Бориса Пісторіуса про участь Латвії та Естонії в ініціативі "Небесний щит", яку очолює ФРН. Ця ініціатива має створити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі комплексів та ракет до них.
Країни НАТО посилюють оборону на тлі агресії Росії
- Журналісти Financial Times 11 вересня розповіли, що НАТО у 2024 році проведе найбільші командно-штабні навчання з часів Холодної війни. Очікується, що у них візьмуть участь від 500 до 700 літаків, понад 50 кораблів і близько 41 тисяча військовослужбовців.
- Ці навчання проводитимуть у Німеччині, Польщі, а також країнах Балтії у лютому та березні 2024 року. До того ж генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс наростить кількість своїх сил високої готовності до більше як 300 тисяч осіб.
- Крім цього, Військово-морські підрозділи країн НАТО 9 вересня розпочали масштабні навчання поблизу берегів Естонії та Латвії. Вони мають відпрацювати реакції на російську атаку, а також вони включатимуть можливий контрудар.