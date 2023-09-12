Такая система противовоздушной обороны относится к комплексам средней дальности. Эта инвестиция в ПВО стала для Латвии и Эстонии самой большой в истории их стран.
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Латвия и Эстония покупают IRIS-T
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что варварская война, которую ведет Россия против нашего государства, показывает, что противовоздушная оборона имеет "решающее значение для защиты населения, оружия, силы и критической инфраструктуры от атак".
Эта общая закупка системы IRIS-T позволит обеим странам не только сэкономить бюджет, но и в случае необходимости вести скоординированную оборону неба над Балтийским регионом.
После заключения договора поставка Германия будет производиться в течение 3 лет. До этого Латвия должна подготовить инфраструктуру и научить персонал пользоваться этой системой. По уточненным данным стоимость этого контракта составляет 400 миллионов евро.
Кроме этого, министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо немецкому коллеге Борису Писториусу об участии Латвии и Эстонии в инициативе "Небесный щит", которую возглавляет ФРГ. Эта инициатива должна создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки комплексов и ракет к ним.
Страны НАТО усиливают оборону на фоне агрессии России
- Журналисты Financial Times 11 сентября рассказали, что НАТО в 2024 году проведет крупнейшие командно-штабные учения со времен Холодной войны. Ожидается, что в них примут участие от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей и около 41 тысячи военнослужащих.
- Эти учения будут проводиться в Германии, Польше, а также в странах Балтии в феврале и марте 2024 года. К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс нарастит количество своих сил высокой готовности до более 300 тысяч человек.
- Кроме того, военно-морские подразделения стран НАТО 9 сентября начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Они должны отработать реакции на российскую атаку, а также включать возможный контрудар.