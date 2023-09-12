Такая система противовоздушной обороны относится к комплексам средней дальности. Эта инвестиция в ПВО стала для Латвии и Эстонии самой большой в истории их стран.

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Латвия и Эстония покупают IRIS-T

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что варварская война, которую ведет Россия против нашего государства, показывает, что противовоздушная оборона имеет "решающее значение для защиты населения, оружия, силы и критической инфраструктуры от атак".

Эта общая закупка системы IRIS-T позволит обеим странам не только сэкономить бюджет, но и в случае необходимости вести скоординированную оборону неба над Балтийским регионом.

После заключения договора поставка Германия будет производиться в течение 3 лет. До этого Латвия должна подготовить инфраструктуру и научить персонал пользоваться этой системой. По уточненным данным стоимость этого контракта составляет 400 миллионов евро.

Справка! Вооруженные силы Латвии до сих пор обладали только системами ПВО ближнего действия. Новая система IRIS-T способна сбивать вражеские летательные аппараты на расстоянии 40 километров и высоте 20 километров. Она будет связана с системами противовоздушной обороны НАТО.

Кроме этого, министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо немецкому коллеге Борису Писториусу об участии Латвии и Эстонии в инициативе "Небесный щит", которую возглавляет ФРГ. Эта инициатива должна создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки комплексов и ракет к ним.

Страны НАТО усиливают оборону на фоне агрессии России