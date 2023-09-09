Военно-морские подразделения стран НАТО 9 сентября начали масштабные учения у берегов Эстонии и Латвии. Их целью является отработка реакции на российскую атаку, а также они будут включать возможный контрудар.

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Учения продлятся две недели

В двухнедельной экспедиции примут участие около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих из всех стран НАТО вокруг Балтийского моря. Кроме этого, к ним присоединятся военно-морские подразделения США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции, а также Швеции, не входящей в Альянс.

Мы посылаем России четкий сигнал: не во время нашего дежурства,

– заявил журналистам в Берлине вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Он также считает, что надежное сдерживание должно включать наступательные возможности. В ходе маневров также отработают десантные операции и удары с моря по суше.

ВМС США отправляют на обучение 200-метровый корабль Mesa Verde, предназначенный для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев во время морского десанта.

Необходимо обеспечить безопасность морских маршрутов

Еще одним направлением учений у побережья Латвии и Эстонии является обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море, ведь расположенные вокруг него страны почти полностью зависят от морских маршрутов поставки.

"Если Сувальский коридор должен быть перекрыт – а это легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда у нас будут только морские пути, и тогда нам придется ими воспользоваться", – добавил немецкий адмирал.

По словам Каака, это первые такие масштабные учения, которые ВМС Германии проводят из своего нового военно-морского штаба в Ростоке, который только вступил в действие.

Германия стремится предоставить НАТО региональный военно-морской штаб, способный командовать операциями альянса в Балтийском море в случае необходимости.

Финляндия, до сих пор нейтральная, также присоединилась к НАТО в этом году, а заявку Швеции на членство Альянс должен одобрить в ближайшее время. Оба шага – это ответ на вторжение России в Украину. Это радикально изменило стратегическое положение Балтийского моря, где значительная часть побережья еще со времен Наполеона принадлежала нейтральным странам, а теперь, за исключением собственных прибрежных территорий России, все побережье будет принадлежать членам НАТО.

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