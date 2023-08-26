Как отмечают журналисты, это была не обычная встреча. Залужный приехал со всей своей командой. А продолжалась она пять часов.

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Какова была цель встречи

Говорят, что она имела помочь перезагрузить военную стратегию Украины. В повестке дня главным вопросом было то, что делать с остановкой украинского контрнаступления, пишут в издании. Также обсуждали планы боевых действий, ожидающих нас зимой.

Обратим внимание! Присутствовал не только военный руководитель НАТО, американский генерал Кристофер Каволи. Также был адмирал сэр Тони Радакин, самый высокий военный офицер Великобритании. Его называют важным игроком в помощи Украине преодолеть российских оккупантов.

Следует понимать, что это был не первый такой разговор. Встреча состоялась после того, как Радакин уехал без британских министров в Киев. Там он провел неанонсированную 45-минутную встречу с Владимиром Зеленским. Ее цель – лучше понять стратегию Украины и то, как Запад может помочь нам.

Также показали фото Радакина, сделанное на польской границе. На фото также Залужный и Каволи. Кадр демонстрирует теплоту отношений между военными.



Радакин, Залужный и Каволи на одном фото / Фото из сетей Радакина

Интересно, что британские источники неохотно рассказывают о результатах встречи. В то же время, с Запада поступают сигналы, что после дискуссий стратегия изменилась.

"Я думаю, вы видите, что они сосредотачиваются на Запорожском фронте", – рассказал один инсайдер.

Свое заявление он сделал на фоне сообщений об атаках на Токмак. Освобождение этого города – шаг на пути к выходу в Азовское море. А это позволит перерезать сухопутный мост во временно оккупированный Крым.

Залужный активно общается с партнерами

На этом в эфире телемарафон подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, главнокомандующий практически каждый день активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов наших партнеров.

Он подчеркнул, что идет большая война. Итак, необходимо вносить коррективы по тактике и стратегии тех или иных боевых действий. Коррективы следует вносить с учетом того, какой ресурс у нас, а какой – у врага.

Наше командование постоянно разговаривает с партнерами, объясняет им, что нам нужно по тем или иным направлениям. И эти консультации, подчеркнул Подоляк, идут постоянно.

Тем более они идут с партнерами из США и Великобритании, которые больше всего, кстати, понимают, что происходит по линии фронта и больше всего консультируют господина Залужного.

– отметил он.

Михаил Подоляк отметил, что в прямом эфире озвучивать, что обсуждают на встречах не будет. По его словам, следует дождаться, что Россия проиграет. После этого будут появляться мемуары от разных генералов, которые будут "рассказывать, на каком этапе и о чем говорили".