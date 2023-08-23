Шаптала отметил, что флаг Украины – это символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. По его словам, флаг – это олицетворение мужества воинов, защищающих Украину.

Смотрите также Символ несокрушимости и победы добра над злом: военные мощно поздравляют с Днем флага

Шаптала и Залужный поздравили с Днем Флага Украины

"Флаг Украины – символ нашей истории, источник патриотизма и гордости. Венец мечты о государственности, соборности и самостоятельности. Олицетворение мужества воинов, защищающих нашу страну", – написал генерал-лейтенант.

Он отметил, что над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов, пока мы живы.

Сине-желтое полотнище развевается над нами в моменты триумфа и печали. Разверните сегодня свой флаг и преподнесите его в знак несокрушимости и веры в собственные силы. Пока мы живы, над Украиной никогда не поднимется флаг других цветов. С Днем Государственного флага! Слава Украине!,

– отметил Шаптала.

К поздравлениям присоединился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех защитников и защитниц, которые сохранили украинский флаг в самые сложные времена и приближают тот день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами.

"Государственный флаг. Символ нашей украинской идентичности. Олицетворение несгибаемости, храбрости и доблести народа, который борется за волю и свободу. Под сине-желтым флагом наши воины сегодня – в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы наши дети и внуки имели мирное будущее", – написал главнокомандующий ВСУ.

В Киеве подняли флаг, подписанный бойцами ВСУ

Президент Украины утром 23 августа принял участие в торжественной церемонии поднятие флага в Киеве. Флаг подписали бойцы ВСУ с разных участков фронта.

Во время торжественной церемонии прошла минута молчания в честь погибших защитников и защитниц.

Зеленский подчеркнул, что сине-желтый флаг обязательно будет развеваться там, где должен. Украинский президент вспомнил, что наши защитники с флагом идут в бой, рискуя своей жизнью. По его словам, они обязательно дойдут до нашей победы.

В Украину прибывают лидеры Европы