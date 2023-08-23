Президента Португалии с утра встретили на железнодорожном вокзале в Киеве, пишет 24 Канал. Это первый визит португальского президента в Украину.

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В Украину прибывают лидеры Европы

В День государственного флага Украины в Киев с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа, о чем он известил в своих социальных сетях.

Науседа отметил, что приехал в Киев, чтобы отметить День Независимости Украины. Он также подчеркнул, что Литва будет продолжать поддерживать Украину.

Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится,

– написал Науседа.

Лидер Литвы, как и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, прибыл в Киев на поезде.

В Киев приедет президент Венгрии

Президент Венгрии Каталин Новак 22 августа начала визит в Украину с поездки на Закарпатье. Новак встретилась с руководством Закарпатского ОВА, облсовета, Берегово и района.

По приглашению Владимира Зеленского президент Венгрии примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Что известно о саммите Крымской платформы