Президента Португалії зранку зустріли на залізничному вокзалі у Києві, пише 24 Канал. Це перший візит португальського президента до України.
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В Україну прибувають лідери Європи
У День державного прапора України до Києва з офіційним візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа, про що він сповістив у своїх соціальних мережах.
Науседа зазначив, що приїхав до Києва, щоб відзначити День Незалежності України. Він також наголосив, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну.
Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться,
– написав Науседа.
Лідер Литви, як і президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прибув до Києва поїздом.
У Київ приїде президентка Угорщини
Президентка Угорщини Каталін Новак 22 серпня розпочала візит до України з поїздки на Закарпаття. Новак зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА, облради, Берегова та району.
На запрошення Володимира Зеленського президентка Угорщини візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
Що відомо про саміт Кримської платформи
- 23 серпня у Києві відбудеться третій саміт Кримської платформи. Основними напрямками роботи платформи є консолідація міжнародної політики невизнання будь-якої зміни статусу Криму, посилення санкцій проти Росії, безпеку в Азово-Чорноморському регіоні, захист прав людини та відновлення прав корінного кримськотатарського народу та подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
- У 2023 році на третю Кримську платформу запрошені представники 100 країн. Очікується, що у порівнянні з попередніми роками приїде більше представників країн Глобального Півдня.
- Третій саміт Кримської платформи відбудеться у чотирьох форматах: зустрічі на рівні лідерів держав, парламентські саміти, експертні зустрічі та наради міністрів закордонних справ. 24 жовтня у Празі відбудеться другий вже парламентський саміт Кримської платформи.