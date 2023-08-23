Президента Португалії зранку зустріли на залізничному вокзалі у Києві, пише 24 Канал. Це перший візит португальського президента до України.

Дивіться також У Києві підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ: Зеленський виголосив потужну промову

В Україну прибувають лідери Європи

У День державного прапора України до Києва з офіційним візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа, про що він сповістив у своїх соціальних мережах.

Науседа зазначив, що приїхав до Києва, щоб відзначити День Незалежності України. Він також наголосив, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну.

Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться,

– написав Науседа.

Лідер Литви, як і президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прибув до Києва поїздом.

У Київ приїде президентка Угорщини

Президентка Угорщини Каталін Новак 22 серпня розпочала візит до України з поїздки на Закарпаття. Новак зустрілася з керівництвом Закарпатської ОВА, облради, Берегова та району.

На запрошення Володимира Зеленського президентка Угорщини візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Що відомо про саміт Кримської платформи