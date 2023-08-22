Президент Венгрии, визит которой в Украину анонсировали ранее, встретилась с руководством Закарпатского ОВА, облсовета, Берегово и района. Стороны обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе тех проектов, которые начали во время полномасштабного вторжения России.
Смотрите также "Зерновое соглашение" без Украины: как Россия пытается остановить атаки по кораблям в Черном море
Новак приедет на Крымскую платформу
Речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в нашем регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении общих экологических, образовательных, культурных и других инициатив.
Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за оказание гуманитарной помощи нашей стране,
– отметил исполняющий обязанности председателя ОВА Мирослав Билецкий.
Билецкий выразил надежду, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.
В рамках визита Новак встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей.
После этого президент Венгрии отправится в Киев. По приглашению Владимира Зеленского она примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
В прошлом году Новак посетила Киев
- В мае 2022 года Новак вступила в должность. Она сменила Яноша Адера и стала первой в истории страны женщиной-президентом.
- 26 ноября 2022, когда Новак приезжала в Украину, она встретилась с Владимиром Зеленским.
- В Киеве Новак отметила, что Владимир Путин ответственный за военную агрессию против Украины. Она отметила, что украинцы могут полагаться на помощь Венгрии.
- Новак рассказала, что Венгрия уже приняла более миллиона беженцев из Украины. Президент подчеркнула, что ее государство продолжит оказывать финансовую и гуманитарную помощь.