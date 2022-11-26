Об этом президент Венгрии заявила на пресс-конференции по итогам саммита инициативы Grain from Ukraine. Подробнее информирует 24 канал.
Кстати , Президент Венгрии объяснила, почему Сийярто ездил в Иран.
Новак признала, что именно Путин виноват в войне
Каталин Новак подчеркнула, что у Венгрии есть 150 тысяч остановить эту войну и достичь мира. В частности, речь идет о 150 000 венграх, проживающих на Закарпатье. Многие уже отдали свою жизнь за защиту Украины, подчеркнула лидер государства.
Ответственность Владимира Путина за эту войну очевидна. Венгры всегда выступали против этого страдания и кровопролития. Мы соседствуем с Украиной. Наши соседи могут полагаться на нашу помощь,
– подчеркнула Каталин Новак.
Президент Венгрии подчеркнула, что осуждает вторжение России в наше государство. Также Новак выразила надежду, что 2023 станет годом мира и восстановления.
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Президент Венгрии пообещала помогать Украине
Новак рассказала, что Венгрия уже приняла более миллиона беженцев из Украины. Президент подчеркнула, что ее государство продолжит оказывать финансовую и гуманитарную помощь.
Также Венгрия обязалась обеспечить перевозку 10 тысяч тонн зерна и выделить на это средства.
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