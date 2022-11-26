Про це президентка Угорщини заявила на пресконференції за підсумками саміту ініціативи Grain from Ukraine. Детальніше інформує 24 канал.

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Новак визнала, що саме Путін винен у війні

Каталін Новак підкреслила, що в Угорщини є 150 тисяч зупинити цю війну та досягти миру. Зокрема, йдеться про 150 000 угорців, що мешкають на Закарпатті. Чимало з них вже віддали своє життя на захист України, наголосила лідерка держави.

Відповідальність Владіміра Путіна за цю війну очевидна. Угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною. Наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу,

– підкреслила Каталін Новак.

Президентка Угорщини наголосила, що засуджує вторгнення Росії у нашу державу. Також Новак висловила сподівання, що 2023 стане роком миру та відбудови.

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Президентка Угорщини пообіцяла допомагати Україні

Новак розповіла, що Угорщина вже прийняла понад мільйон біженців з України. Президентка наголосила, що її держава продовжить надавати фінансову та гуманітарну допомогу.

Також Угорщина зобов'язалася забезпечити перевезення 10 тисяч тонн зерна та виділити на це відповідні кошти.

Зверніть увагу! Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine. Володимир Зеленський заявив, що від голоду планують врятувати щонайменше 5 мільйонів людей у світі. У межах цієї ініціативи продовольство відправлятимуть у країни Африки та Азії. До Grain from Ukraine вже долучилися понад 20 держав, серед яких і Угорщина. Кожна держава-учасник зможе купити наше зерно для інших країн і таким чином допомогти їм уникнути голоду.

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