Про це президентка Угорщини заявила на пресконференції за підсумками саміту ініціативи Grain from Ukraine. Детальніше інформує 24 канал.
До речі Президентка Угорщини пояснила, чому Сійярто їздив в Іран
Новак визнала, що саме Путін винен у війні
Каталін Новак підкреслила, що в Угорщини є 150 тисяч зупинити цю війну та досягти миру. Зокрема, йдеться про 150 000 угорців, що мешкають на Закарпатті. Чимало з них вже віддали своє життя на захист України, наголосила лідерка держави.
Відповідальність Владіміра Путіна за цю війну очевидна. Угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною. Наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу,
– підкреслила Каталін Новак.
Президентка Угорщини наголосила, що засуджує вторгнення Росії у нашу державу. Також Новак висловила сподівання, що 2023 стане роком миру та відбудови.
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Президентка Угорщини пообіцяла допомагати Україні
Новак розповіла, що Угорщина вже прийняла понад мільйон біженців з України. Президентка наголосила, що її держава продовжить надавати фінансову та гуманітарну допомогу.
Також Угорщина зобов'язалася забезпечити перевезення 10 тисяч тонн зерна та виділити на це відповідні кошти.
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