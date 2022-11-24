Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні. Однак, планується виплатити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

До речі Угорщина блокувала допомогу Україні

Угорщина підтримала виділення Україні 18 мільярдів євро

Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці України, яка охоплена війною,

– йдеться у постанові угорського уряду.

У документі, який підписав Орбан, зазначається, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для розробки угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Угорщина співпрацює з Іраном

17 листопада голова МЗС Угорщини оголосив про початок економічної співпраці з Іраном. Він заявив, що це необхідно для реінтеграції підсанкційної країни у систему міжнародного співробітництва.

Зауважимо, що Іран постачає Росії озброєння. Зокрема, окупанти неодноразово атакували нашу країну іранськими дронами-камікадзе.

Також стало відомо, що 6 жовтня Росія підписала нову угоду з Іраном.

Нагадаємо, що Угорщина постійно блокує санкції ЄС проти Росії. Навряд це є прямим вказівками Путіна, це позиція особисто Орбана, на якій насправді і тримаються його рейтинги.

До речі, Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати. Будапешт утримався під час голосування щодо ухвалення рішення про тренувальну місію для українських сил.

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