Угорщина не підтримала фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро. Як відомо, для прийняття рішенні щодо цієї ініціативи, потрібна одностайна підтримка усіх 27 урядів.
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Нагадуємо, що Угорщина завжди мала тісні зв'язки з Росією, адже у багатьох речах залежить від країни-агресорки. Тому поки не зміниться уряд Угорщини, то Києву не варто очікувати підтримки від Будапешту.
Чи отримає Україна обіцяну допомогу
Як розповідає 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, Україна точно не залишиться без цих коштів на 2023 рік.
Європа розуміє, що їй це також вигідно, адже додаткових біженців з України Заходу не потрібно. І насправді для наших партнерів це не великі кошти. Це менше ніж 0,1 – 03% загального європейського бюджету. Тому пакет з допомогою вони точно погодять.
Як саме Європа змучить Угорщину погодитися
Складно поки передбачити у який спосіб Європа зможе переконати Угорщину. Але Олег Гетман розповідає, що у попередні рази, коли Угорщина була проти санкцій проти Росії, то Захід "дотискав" Будапешт.
Кожен раз це був різний підхід: чи то загрозами недофінансування країни, або ж натяками про те, що Угорщина взагалі може полишити Євросоюз. Тому у нашому випадку з допомогою також буде задіяно певний переговорний процес,
– наголошує співрозмовник.
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Єврокомісія нарешті представила пропозицію про надання допомоги
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твітері, 9 листопада, підтвердила, що ЄС, як і раніше, солідарний з Україною.
Ми пропонуємо пакет підтримки у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Фінансування регулярними траншами, щоб допомогти відновленню у короткостроковій перспективі та зміцнити інститути,
– заявила вона.
У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував за підтримку стабільності України та зміцнення фундамент майбутньої перемоги.
Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 мільярдів доларів. Дякуємо Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також Валдісу Домбровскісу та Уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС. Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС,
– написав Шмигаль.
Гроші для України
- До кінця року ЄС ще має схвалити решту 3 мільярдів євро з узгодженого у травні пакета в 9 мільярдів євро;
- Країни-члени ще не дійшли згоди щодо того, чи має ця допомога надходити у вигляді грантів чи пільгових позик, як це було досі. Лідери країн також сперечалися щодо обсягу гарантій, які вони повинні надати, щоб позичити гроші на ринках;
- Європейські країни та інституції виділили Україні загалом 29,2 мільярда євро фінансової, військової та гуманітарної допомоги;