План пришвидшеного надання допомоги

Запропонований план забезпечить стабільне надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році, при цьому зберігаючи гнучкість для забезпечення термінових потреб у фінансуванні. Також очікується, що новий механізм допоможе підготувати ґрунт для першочергової відбудови.

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План ЄС має на меті запропонувати більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України після критики з боку США та Києва щодо затримок блоку у наданні обіцяної допомоги.

Виплати до кінця 2022 року

До кінця року ЄС ще має схвалити решту 3 мільярдів євро з узгодженого у травні пакета в 9 мільярдів євро. Розбіжності в умовах надання цієї допомоги уповільнили виплати протягом останніх місяців. Країни-члени ще не дійшли згоди щодо того, чи має ця допомога надходити у вигляді грантів чи пільгових позик, як це було досі. Лідери країн також сперечалися щодо обсягу гарантій, які вони повинні надати, щоб позичити гроші на ринках.

Щоб уникнути подальших затримок, виконавчий орган ЄС запропонує використовувати додаткову подушку в бюджеті ЄС як гарантію залучення коштів. Цей варіант вимагав би одностайної підтримки 27 урядів для внесення змін до бюджетних рамок ЄС. Досягти цього може бути не просто, оскільки у понеділок Угорщина заявила, що більше не підтримуватиме спільних фондів ЄС для допомоги Україні.

Коментарі міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто надійшли в той момент, коли Будапешт перебував на завершальній стадії переговорів з Європейською комісією щодо завершення власного плану відновлення, який було затримано через суперечку щодо верховенства права. Країна потребує підтримки ЄС до кінця року, інакше вона ризикує втратити 70% із 5,8 мільярда євро грантів.

Новий інструмент для України надаватиме дуже пільгові позики для покриття нагальних потреб, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки післявоєнної реконструкції. Для отримання кредитів Україна має виконати умови, пов’язані з верховенством права, управлінням, боротьбою з шахрайством і корупцією, що сприятиме її зусиллям стати членом ЄС. Очікується, що до кінця року блок надасть Україні 7,2 мільярда євро підтримки ліквідності після вторгнення Росії в лютому.

Допомога Україні від ЄС у цьому році