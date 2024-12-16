Яку схему із обходу санкцій втратила Росія

Російські імпортери розраховували, що киргизька державна компанія, створена для оплати поставок у Росію, полегшить їм операції та сприятиме транзиту санкційних товарів. Проте ці очікування не справдилися, повідомляє 24 Канал із посиланням на РосЗМІ.

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Під тиском США влада Киргизстану запровадила річну заборону на переказ платежів від іноземних компаній за межі країни без реального постачання продукції. Це перекрило популярний серед російських компаній спосіб оплати товарів (зокрема санкційних) і послуг у Китаї та Європі.

Вони перераховували валюту – долари або юані, а іноді й рублі – з Росії своїм структурам або посередникам у Киргизстан, а ті переправляли платежі далі іноземним постачальникам. Придбаний товар йшов із країни купівлі в Росію найкоротшим і найвигіднішим шляхом, не заїжджаючи в Киргизстан. Схема була дешевою і швидкою – гроші доходили до одержувача за кілька днів, а витрати не перевищували 1 – 2% від платежу,

– йдеться в матеріалі РосЗМІ.

Національний банк Киргизстану вимагав, щоб усі товари, придбані за такими платежами, прибували на територію республіки протягом 60 днів.

Зверніть увагу! Банки країни зобов’язали своїх клієнтів підписувати відповідні гарантійні зобов’язання при платежах за кордон, що зробило схему оплати через Киргизстан надто дорогою та тривалою.