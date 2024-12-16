Какую схему по обходу санкций потеряла Россия

Российские импортеры рассчитывали, что киргизская государственная компания, создана для оплаты поставок в Россию, облегчит им операции и будет способствовать транзиту санкционных товаров. Однако эти ожидания не оправдались, сообщает 24 Канал со ссылкой на РосСМИ.

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Под давлением США власти Кыргызстана ввели годовой запрет на перевод платежей от иностранных компаний за пределы страны без реальной поставки продукции. Это перекрыло популярный среди российских компаний способ оплаты товаров (в том числе санкционных) и услуг в Китае и Европе.

Они перечисляли валюту – доллары или юани, а иногда и рубли – из России своим структурам или посредникам в Кыргызстан, а те переправляли платежи дальше иностранным поставщикам. Приобретенный товар шел из страны покупки в Россию самым коротким и выгодным путем, не заезжая в Кыргызстан. Схема была дешевой и быстрой – деньги доходили до получателя за несколько дней, а расходы не превышали 1 – 2% от платежа,

– говорится в материале РосСМИ.

Национальный банк Кыргызстана требовал, чтобы все товары, приобретенные по таким платежам, прибывали на территорию республики в течение 60 дней.

Обратите внимание! Банки страны обязали своих клиентов подписывать соответствующие гарантийные обязательства при платежах за границу, что сделало схему оплаты через Кыргызстан слишком дорогой и длительной.