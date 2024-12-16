Як санкції запровадив ЄС
Санкції стосуються тіньового флоту, а також офіційних осіб Північної Кореї та навіть китайських компаній, пише 24 канал з посиланням на EU Council.
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Обмеження зачепили таких людей:
- військової частини, відповідальної за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві;
- високопосадовців провідних компаній енергетичного сектору;
- осіб, причетних до депортації дітей, пропаганди та обходу санкцій;
- двох високопосадовців КНДР.
Крім того, санкції спрямовані переважно проти:
- російських оборонних підприємств;
- судноплавних компаній, які транспортують нафту та нафтопродукти морем, забезпечуючи значні доходи російському уряду;
- хімічного заводу та цивільної російської авіакомпанії, що є важливим постачальником логістичної підтримки російській армії.
Важливо! Вперше запроваджено повноцінні санкції проти низки китайських компаній, які постачають компоненти для дронів і мікроелектроніку на підтримку агресивної війни Росії проти України.