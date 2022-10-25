Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні під час виступу на Міжнародній конференції експертів з відновлення України. Вона наголосила, що протягом 2023 року Україна щомісяця потребуватиме стабільної допомоги для закриття нагальних потреб.

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Україна потребує негайної допомоги та швидкого відновлення та відбудови. Ця допомога потрібна для виживання щодня, щоб сплачувати мінімальні потреби кожного дня, грошове утримання для військових та сил безпеки, зарплати для вчителів та лікарів у лікарнях та у сільській місцевості, пенсії для пенсіонерів, та інші невідкладні виплати.

– зауважила фон дер Ляєн.

Відповідно до оцінки міжнародних фінансових інституцій та України, необхідно мати від 3 до 5 мільярдів євро щомісяця лише для того, щоб покрити ці поточні витрати. Це стане можливим завдяки допомозі від Європейського Союзу, Сполучених Штатів та міжнародних фінансових інституцій.

Я переконана, що це вірно, якщо ЄС візьме на себе справедливу частку допомоги Україні. Я працюю з країнами-членами, щоб Євросоюз міг підтримати Україну ресурсами до 1,5 мільярда євро щомісяця війни, що у сумі складатиме близько 18 мільярдів євро у 2023 році,

– додала президентка ЄС.

Стабільна та інклюзивна підтримка

Урсула фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія бачить у відновленні та у допомозі України три ключові пункти:

Перше – Україна має отримувати сталу та постійну підтримку від партнерів, як на нагальні витрати, так і на довгострокові програми.



Друге – має бути створена відповідна архітектура такої допомоги, щоб вона була більш широкою та інклюзивною.



Третє – з огляду на те, що Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, Євросоюз має підтримати всі зусилля України на її шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підтримка партнерів грає ключову роль для підтримки української економіки. Наразі 60% видатків з українського бюджету йдуть на оборону держави. Тому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, допомога від ЄС потрібна для виживання фінансової системи та здійснення соціальних виплат.



Міжнародна конференція експертів з відновлення України, яка відбувається у Берліні, залучила найкращих фахівців з усього світу. Ці фахівці мають запропонувати стратегію повоєнної відбудови України, яка стане основою для конкретних програм з реконструкції та відновлення України за участі міжнародної спільноти.

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