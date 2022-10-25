Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила сегодня во время выступления на Международной конференции экспертов по восстановлению Украины. Она подчеркнула, что в течение 2023 года Украина будет ежемесячно нуждаться в стабильной помощи для закрытия неотложных потребностей.

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Украина нуждается в немедленной помощи и быстром восстановлении и восстановлении. Эта помощь необходима для выживания ежедневно, чтобы платить минимальные потребности каждый день, денежное содержание для военных и сил безопасности, зарплаты для учителей и врачей в больницах и сельской местности, пенсии для пенсионеров и другие неотложные выплаты.

– заметила фон дер Ляен.

Согласно оценке международных финансовых институций и Украины, необходимо иметь от 3 до 5 миллиардов евро ежемесячно только для того, чтобы покрыть эти текущие расходы. Это станет возможным благодаря помощи Европейского Союза, Соединенных Штатов и международных финансовых институтов.

Я убеждена, что это верно, если ЕС примет справедливую долю помощи Украине. Я работаю со странами-членами, чтобы Евросоюз мог поддержать Украину ресурсами до 1,5 миллиарда евро ежемесячно войны, что в сумме будет составлять около 18 миллиардов евро в 2023 году.

– добавила президент ЕС.

Стабильная и инклюзивная поддержка

Урсула фон дер Ляен добавила, что Еврокомиссия видит в восстановлении и помощи Украины три ключевых пункта:

Первое – Украина должна получать постоянную и постоянную поддержку от партнеров как на неотложные расходы, так и на долгосрочные программы.

Второе – должна быть создана соответствующая архитектура такой помощи, чтобы она была более широкой и инклюзивной.

Третье – учитывая, что Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, Евросоюз должен поддержать все усилия Украины на ее пути к полноценному членству в Европейском Союзе.

Напомним, ранее мы сообщали , что поддержка партнеров играет ключевую роль для поддержки украинской экономики. В настоящее время 60% расходов из украинского бюджета уходят на оборону государства. Поэтому, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, помощь от ЕС необходима для выживания финансовой системы и осуществления социальных выплат.



Международная конференция экспертов по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, привлекла лучших специалистов со всего мира. Эти специалисты предложат стратегию послевоенного восстановления Украины, которая станет основой для конкретных программ по реконструкции и восстановлению Украины при участии международного сообщества.

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