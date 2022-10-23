Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Глава уряду підкреслив, що Україні потрібно якнайшвидше отримувати допомогу від партнерів, адже відсутність допомоги чи її затримки можуть мати серйозні наслідки.

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Партнери затримують виділення коштів, зокрема Німеччина

Денис Шмигаль розповів, що Україна отримує величезну підтримку від США та Євросоюзу. Німеччина, як член ЄС, відіграє важливу роль у фінансовій підтримці України, однак виділення 3 мільярдів євро, які є частиною обіцяного пакету в розмірі 9 мільярдів, зараз затримується. Причиною цього є те, що Берлін пропонує виділити ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

Водночас зволікання може мати наслідки, адже Україна вичерпує свої можливості економії.

"Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що зараз 60% видатків з українського бюджету йдуть на оборону держави. Тому фінансова допомога партнерів йде на соціальні потреби, тобто на соціальні виплати, зарплати та пенсії.

Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів,

– наголосив Шмигаль.

Однак прем'єр-міністр назвав найпесимістичніший сценарій, який можливий у теперішніх умовах. Це зовсім не означає, що зараз українці можуть залишитися без зарплат та пенсій.

Транш від ЄС затримується, але допомога не зменшується

У червні Євросоюз схвалив виділення 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні на потреби бюджету. На початку серпня наша держава отримала перший транш у розмірі 1 мільярд євро.

Наступні кошти мають надійти траншами у розмірі 3 і 5 мільярдів євро, однак другий транш поки так і не надійшов через дискусію про те, як краще їх надати.

Та водночас ЄС пропонує виділити ще 5 мільярдів євро на підтримку України, а в 2023 році пропонує щомісяця виділяти на допомогу нашій державі 1,5 мільярда євро, тобто 18 мільярдів на рік.

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