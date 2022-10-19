Найбільша різниця між обіцяними та отриманими коштами у наданні коштів Євросоюзом. Донедавна ЄС надав лише 25% анонсованих коштів. Статистика покращилася після надходження від ЄС ще 2 мільярдів євро макрофінансової допомоги 18 жовтня. Про це повідомляє Forbes.

Актуально Країни ЄС не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ Росії, ​– Bloomberg

Основна перепона – бюрократія

Експерт Центру економічної стратегії Максим Самойлюк пояснив, що певний час виділення грошей блокувала Німеччина, потім виникали інші проблеми, що не потрапляли в публічний простір.

5 мільярдів євро від ЄС можуть надійти цього місяця, хоча ці кошти очікували у вересні,

– прогнозує Самойлюк.

Інша проблема полягає в тому, що система допомоги розроблена для мирного часу і не є адаптованою до умов війни, коли діяти потрібно швидко.

Є інші причини, окрім бюрократії (узгоджень, перевірки ризиків, позицій різних установ, страхування та гарантій). Про політичні чинники чи «російські каверзи» не йдеться,

– говорить експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Нерегулярне надходження коштів – це одна з причин, чому доводиться вдаватися до емісії грошей, яка може спровокувати виникнення сильної інфляції. За даними Держстату, вона прискорилась до 24,6 % на рік.



Проблема зовнішнього фінансування наступного року буде так само гострою, як і зараз. Через падіння економіки і збільшення воєнних видатків країна щомісяця потребує близько 5 мільярдів доларів на покриття бюджетного дефіциту.

Залучення нової підтримки

17 жовтня почався наступний етап перемовин з МВФ щодо надання Україні нової програми фінансування. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, це може статися на початку наступного року. Голова НБУ Андрій Пишний уточнив, що низка працівників Нацбанку – членів комітету з монетарної політики (КМП) вже проводять переговори з місією.

Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що буде початком роботи над новою програмою з Фондом,

– анонсував місію Пишний у фейсбуці.

Як повідомлялося Interfax–Україна, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у 3 – 4 мільярди доларів на місяць порівняно з 5 мільярдів доларів на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі 38 мільярдів доларів, або близько 3,2 мільярда доларів на місяць, зокрема 15 мільярдів доларів від МВФ.

18 жовтня під час зустрічі з Денисом Шмигалем міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила, що наразі готується відділення грантової допомоги для України в розмірі 4,5 мільярда доларів. Разом з цією сумою безповоротна допомога від США становитиме 13 мільярдів доларів, а загальна сума підтримки від світу – близько 26,5 мільярда.