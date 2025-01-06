Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,08 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок проти 3 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,33 гривні. Тобто ціна впала на 4 копійки.
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Станом на 7 січня курс НБУ буде такий:
- долар – 42,19 гривні,
- євро – 43,90 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 6 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,90 гривні, продаж – по 42,55 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,65 гривні, продаж – по 42,74 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,85 гривні, продаж – 42,75 гривні.
Який курс прогнозують на цей тиждень
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня на ринку очікується заспокоєння ситуації.
Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.
За прогнозами Золотько, долар на готівковому ринку буде коливатися від 42,50 гривні до 42,90 гривні за валюту.
Зверніть увагу! Наразі девальваційні очікування на ринку залишаються підвищеними.