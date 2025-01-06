Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,08 гривны. То есть цена валюты выросла на 5 копеек против 3 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,33 гривны. То есть цена упала на 4 копейки.

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По состоянию на 7 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,19 гривны,

евро – 43,90 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,90 гривны , продажа – по 42,55 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,65 гривны , продажа – по 42,74 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,85 гривны, продажа – 42,75 гривны.

Какой курс прогнозируют на эту неделю

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что на этой неделе на рынке ожидается успокоение ситуации.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Календарные эффекты конца года понемногу будут исчерпываться, поэтому ожидается небольшое ослабление спроса на валюту во всех сегментах рынка.

По прогнозам Золотько, доллар на наличном рынке будет колебаться от 42,50 гривны до 42,90 гривны за валюту.

Обратите внимание! Сейчас девальвационные ожидания на рынке остаются повышенными.