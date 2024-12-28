Як зміниться у 2025 році курс долара

Під час розмови з 24 Каналом економіст Андрій Шевчишин пояснив, що НБУ продовжуватиме політику формату керованої гнучкості наступного року.

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Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Весь рух курсу буде сформований винятково за підтримки та контролю з боку Нацбанку. Це означатиме, що регулятор ослаблятиме чи стримуватиме курс відповідно до швидкості, яку обере.

Шевчишин додає, що зараз в Україні прискорення інфляції, і в Нацбанку заявляють, що одним із факторів стримування цього інфляційного тиску є девальвація гривні.

Економіст Данило Монін заявляє для 24 Каналу, що у 2025 році гривня надалі продовжуватиме падати в ціні. І це попри те, що надходитиме достатня кількість фінансової допомоги Заходу.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Девальвація гривні потрібна, оскільки Україна має на 35 – 40 мільярдів доларів негативного торгового балансу. Ми експортуємо набагато менше, ніж імпортуємо.

Прогнозується, що у першій половину наступного року курс долара до гривні сягатиме орієнтовно 42 – 43 гривні за валюту.

Нагадуємо! Згідно з прогнозами Міністерства економіки України, у державний бюджет на 2025 рік заклали курс долара по 45 гривень.

Чи дорожчатимуть продукти

Як зауважив для 24 Каналу аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, наступного року цінова динаміка на внутрішньому ринку залежатиме від балансу між пропозицією вітчизняних, імпортних товарів та попиту.

Максим Гопка Аналітик УКАБ У ситуації, коли не вистачає української продукції, наявність достатніх обсягів імпорту буде стримувати зростання цін, однак все ж обмеженість внутрішнього виробництва може призвести до підвищення цін. Імпортні поставки своєю чергою залежать від пропозицій на ринках експортерів та витрат на логістику.

Гопка прогнозує, що до весни 2025 року ціни на харчі дорожчатимуть. Водночас з настанням тепла цінова політика може змінитися.

Ціни на овочі та фрукти

В останній місяць перед 2025 роком у найбільших супермаркетах України найвища вартість зберігається на часник, огірки та помідори – від майже 110 гривень до понад 180 гривень за кілограм.

Вартість картоплі, моркви та буряка коливаються у ціновому діапазоні від 30 до майже 40 гривень за кілограм.

Щодо фруктів, то найдорожче коштують мандарини клементин, а найменше – яблука.

Ціни на молочну продукцію

Молочна продукція за останні декілька місяців зросла через підвищення вартості на молокосировину. Це є наслідком скорочення пропозиції молока на внутрішньому ринку, спричиненого зменшенням поголів'я корів у господарствах населення, яке було пришвидшено внаслідок військових дій.

Одночасно із цим зростання витрат на виробництво молока, пов'язане зі збільшенням вартості кормів та інших ресурсів, призвело до підвищення собівартості продукції,

– пояснює Максим Гопка.

Зауважте! У період з вересня по грудень вартість масла зросла з 70 – 80 гривень до понад 100 гривень за 200 грамів.

Гопка додає, що надалі вартість молочної продукції залежатиме від надоїв, які в зимовий період і так менші, ніж влітку.

Вартість за десяток яєць

Як пояснює аналітик, ціни на яйця продовжують зростати в осінньо-зимовий період. Це все через додаткові витрати на обігрів та освітлення.

Стабілізуються ціни аж навесні, коли пропозиція збільшиться,

– каже Гопка.

Станом на 23 грудня, середні та по магазинах ціни на курячі яйця становлять:

Ціна за десяток в Auchan – 76,80 гривні (Квочка), 75,50 гривні (Ясенсвіт),

Ціна за десяток в Novus – 79,99 гривні (Квочка), 77,99 гривні (Ясенсвіт).

Що буде з пенсіями та соцвиплатами у 2025 році

Планується, що з липня 2025 році відбуватиметься перехід на накопичувальну систему з обов'язковими внесками громадян на особисті рахунки.

Важливо! Нова система буде обов'язковою для громадян, народжених після 2000 року, а інші – зможуть приєднатися добровільно.

Відповідно до нової системи, пенсія покриватиме 40% від заробітної плати за умови повного страхового стажу. Тобто це майже вдвічі більше за нинішній рівень. Ефективність реформи стане очевидно аж через 20 – 30 років.

Водночас попри це Кабмін планує провести реформу, що призведе до втрати доплат для деяких пенсіонерів:

Зменшення спецпенсій , які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів та судової системи. З 2025 року вони не повинні будуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

, які отримують колишні та чинні співробітники правоохоронних органів та судової системи. З 2025 року вони не повинні будуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. "Чорнобильських" доплати з 2025 року надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

з 2025 року надаватимуться лише тим, хто реально проживав у зоні радіоактивного забруднення під час та одразу після аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Крім того, зменшаться виплати для пенсіонерів-ВПО.

Виплати для малозабезпечених

Передбачається, що за ініціативою Міністерства соціальної політики рівень прожиткового мінімуму для нарахування допомоги малозабезпеченим сім'ям зросте.

Йдеться про працездатних осіб, для яких показник зросте з 55% до 60%,

А для дітей – зі 140% до 145%.

Виплати для ВПО

Розмір цієї допомоги залишиться незмінним:

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю;

– для дітей та осіб з інвалідністю; 2 000 гривень – для інших категорій.

Підтримка осіб з інвалідністю

Деякі пенсіонери у 2025 році отримуватимуть більші виплати, аніж у 2024 році:

Постраждалі від аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність І групи, – їхня пенсія не може бути меншою за 8 187 гривень. Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність, отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності: для III групи пенсія не менше 8 025 гривень, для II групи – не менше 10 700 гривень, а для I групи – не менше 13 376 гривень. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право на пенсію, що становить 100% від грошового забезпечення для I групи, 80% – для II групи та 60% – для III групи. Особи з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть пенсію залежно від групи інвалідності: для III групи – 8 499 гривень, для II групи – 12 395 гривень, а для I групи – 15 346 гривень.

Соцвиплати на дітей

З наступного року компенсацію за "Пакунок малюка" для батьків новонароджених дітей держава надаватиме на постійній основі. Розмір грошової компенсації на одну дитину пропонують встановити на рівні 7 689 гривень.

Якими будуть тарифи на воду, світло та газ

Електроенергія

До кінця опалювального сезону, тобто до 1 травня 2025 року, змін щодо вартості на світло не передбачається. Однак за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева для 24 Каналу, є ймовірність, що після опалювального сезону тариф можуть переглянути.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Серед вимог для подальшої інтеграції з Європейським Союзом та умов щодо надання кредитів Міжнародним валютним фондом є скасування спеціальних обов'язків на ринках електричної енергії та природного газу. Це означає, що пільгові ціни за світло та газ для побутових споживачів у майбутньому мають бути підвищені до ринкових рівнів.

Наразі в Міністерстві енергетики заявляють, що навіть теперішня ціна у понад 4 гривні за кіловат покриває лише собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

Зауважте! Ринкова ціна за світло в Україні на сьогодні коливається від 7 гривень до понад 7,5 гривні за кіловат-годину.

Газ

Як розповів для 24 Каналу енергетичний експерт Святослав Павлюк, людей демотивує займатися питаннями енергоефективності за тієї ціни, за якої зараз газ, і це нищить усі процеси окупності. На думку експерта, вартість газу потрібно було підвищувати вже давно.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації Енергоефективні міста України Низька ціна на газ знищує бажання людей переходити на альтернативні джерела опалення. Наприклад, Україна виробляє пелети, які є дорожчими, аніж кубометр газу.

Водночас якщо в Україні введуть ринкову ціну на газ, то вартість за кубометр може сягнути як 12 гривень, так і 20 гривень, адже все залежатиме від того, у який період і де її купуватимуть.

Влітку, наприклад, ціна за газ може становити 10 – 12 гривень. А взимку – всі 20 гривень, а то і більше. За таких умов, "Нафтогаз" знову може стати донором держбюджету, і тоді ми матимемо кошти і на армію, і на соцвиплати, і на енергоефективність,

– пояснює експерт.

Цікаво! Ще у серпні в інтерв'ю NV.Бізнес, передає 24 Канал, колишній СЕО НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов зауважив, що ринкова ціна на газ в Україні становить близько 15 гривень за кубометр.

Загалом відомо, що тариф на газ, як і тариф на світло, не змінюватиметься до кінця опалювального сезону у 2025 році:

Станом на грудень 2024 року, тарифний план "Нафтогаз України", яким користується 98% населення, становить 7,96 гривні за кубометр газу.

"Нафтогаз України", яким користується 98% населення, становить Інші газопостачальні компанії пропонують ціну за кубометр газу у діапазоні від 7,96 гривні до 9,99 гривні.

Водопостачання та водовідведення

Експертка з ЖКГ Христина Ненно розповіла для 24 Каналу, що підвищувати ціни для побутових споживачів на гарячу воду поки не планується. Втім якщо врахувати фактори такі, як витрати на підігрів води та руйнації, які можуть завдати російські обстріли, то є ймовірність, що тариф може зрости вже у 2025 році.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства На скільки – говорити ще рано. Треба перечекати кінець опалювального сезону. Плюс, не забуваємо, що це ж не останні обстріли з боку Росії по Україні.

Водночас Ненно зауважила, що ціни на холодну воду переглядаються завжди. Але тарифи на водопостачання та водовідведення змінюють лише ті водоканали, які не є ліцензіатами Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як додає експерт Олег Попенко для 24 Каналу, поки невідомо, чи буде підняття тарифів на воду наступного року.

Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Я думаю, все ж таки настане той момент. Можливо, навіть не в першій половині 2025 року, а вже наприкінці.

Важливо! Наразі немає офіційного рішення НКРЕКП щодо збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення.

Чи впаде ціна на пальне у 2025 році

За словами експерта з ринку енергетики Геннадія Рябцева, наступного року ціни на пальне безумовно змінюватимуться. На це впливатиме два фактори: вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти щодо іноземних валют.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Україна завозить близько 85% нафтопродуктів із-за кордону й закуповує ці продукти у євро. Крім того, акциз на пальне також оплачується в іноземній валюті. На початку 2025 року прогнозується, що ціни на нафту подешевшають, адже нафтопродукти подешевшають. Однак зараз важко сказати наскільки відбудеться спад вартості.

Водночас Сергій Куюн розповів 24 Каналу, що чимало залежатиме від нової адміністрації США, адже передбачається, що виробництво нафти збільшиться.

Сергій Куюн Директор консалтингової компанії А-95 Якщо ця обіцянка буде виконана, то безумовно ціна у 2025 році на нафту може впасти. Крім того, 2024 рік показав, що нафти у світі навіть забагато. Як приклад, ціна на "чорне золото" цьогоріч подешевшала.

За прогнозами експерта Куюна, якщо видобуток нафти збільшуватиметься і її стане ще більше, наприклад, через 20 років, то відповідно ціна на пальне просідатиме.