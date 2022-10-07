За державний бюджет народні депутати проголосували 7 жовтня. Проєкт закону ще мають ухвалити в другому читанні.
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Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2023 рік
Верховною Радою України, відповідно до спеціальної процедури розгляду державного бюджету на 2023 рік, ухвалено за основу і в цілому проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік,
– написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік ухвалили за основу. Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що, найімовірніше, остатовне голосування буде в листопаді.
За даними Суспільного, за проєкт закону проголосував 251 народний депутат. За даними нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, що за проєкт бюджету проголосували:
- 194 "Слуги народу";
- 0 – з "Європейської Солідарності";
- 0 – з "Батьківщини";
- 17 – з !Платформи за життя та мир";
- 1 – "За майбутнє";
- 7 – з "Голосу";
- 17 – з "Довіри"
- 11 – з "Відновлення України";
- 4 – позафракційні.
За даними Ярослава Железняка, у другому читанні проєкт закону розглянуть вже у жовтні.
Варто пригадати, що депутати також проголосували за проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень".
Що цьому передувало
- Ще 13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік.
- За словами нардепа Ярослава Железняка, прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6371,3 мільярда гривень, зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%), а інфляція становить +30%.
- Варто зауважити, що у бюджеті на 2023 рік на безпеку і оборону виділили найбільше – 1 006 мільярда гривень. Зокрема, 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.
- Окрім того, на соціальний захист і соціальне забезпечення витратять 408,9 мільярда. Ба більше, для територій, що зазнали впливу збройної агресії виділять 23,9 мільярда.
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