За державний бюджет народні депутати проголосували 7 жовтня. Проєкт закону ще мають ухвалити в другому читанні.

Зауважте Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік: попередні основні показники

Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2023 рік

Верховною Радою України, відповідно до спеціальної процедури розгляду державного бюджету на 2023 рік, ухвалено за основу і в цілому проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2023 рік,

– написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік ухвалили за основу. Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що, найімовірніше, остатовне голосування буде в листопаді.

За даними Суспільного, за проєкт закону проголосував 251 народний депутат. За даними нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, що за проєкт бюджету проголосували:

194 "Слуги народу";

0 – з "Європейської Солідарності";

0 – з "Батьківщини";

17 – з !Платформи за життя та мир";

1 – "За майбутнє";

7 – з "Голосу";

17 – з "Довіри"

11 – з "Відновлення України";

4 – позафракційні.

За даними Ярослава Железняка, у другому читанні проєкт закону розглянуть вже у жовтні.

Варто пригадати, що депутати також проголосували за проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень".

Що цьому передувало

Ще 13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік.

За словами нардепа Ярослава Железняка, прогнозований ВВП на 2023 рік закладено на рівні 6371,3 мільярда гривень, зростання ВВП – +2,5% щодо 2022-го року (де прогнозоване падіння -33,1%), а інфляція становить +30%.

Варто зауважити, що у бюджеті на 2023 рік на безпеку і оборону виділили найбільше – 1 006 мільярда гривень. Зокрема, 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Окрім того, на соціальний захист і соціальне забезпечення витратять 408,9 мільярда. Ба більше, для територій, що зазнали впливу збройної агресії виділять 23,9 мільярда.

Дивіться також – Шмигаль сказав, скільки витратили на армію з 24 лютого: відео