Як знизились прямі іноземні інвестиції в Україну
Протягом 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції в Україну знизилися на 14% порівняно з минулим роком, повідомляє 24 Канал із посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Читайте також: Де долар і євро найдорожче коштують після вихідних
При цьому, реінвестований прибуток складає основну частину прямих іноземних інвестицій: 75% у 2023 році та 64% за 11 місяців 2024 року. В цілому, із січня по кінець листопада 2024 року платіжний баланс України завершився дефіцитом у 3,1 мільярда доларів, порівняно з профіцитом у 8,4 мільярда доларів за аналогічний період 2023 року.
Він також зазначив, що за підсумками 2024 року сальдо платіжного балансу буде наближатися до нуля.
Це вдалось із урахуванням:
- рекордних грудневих надходжень зовнішнього офіційного фінансування від міжнародних партнерів на суму 9,2 мільярда доларів;
- таких же рекордних інтервенцій Національного банку України для підтримки обмінного курсу на суму 5,3 мільярда доларів;
- також тенденцій у зовнішній торгівлі.